Кому предоставляется помощь

В частности начинать подавать заявки возможно уже с декабря 2024 года, пишет 24 канал со ссылкой на постановление правительства от 22 ноября 2024 года № 1330.

Читайте также "Тысяча Зеленского": сколько денег правительство потратило на помощь украинцам

Помощь предоставляется единовременно физическому лицу, которое по состоянию на 1 декабря 2024 года:

является совершеннолетним;

имеет присвоенный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; на момент подачи заявки на получение помощи находится в Украине, кроме временно оккупированной территории.

Важно! Средства могут быть использованы до 31 декабря 2025 года.

Как получить помощь в тысячу гривен

Для формирования заявки на получение помощи необходимо:

иметь присвоенный в установленном законодательством порядке регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

установить приложение Дія;

пройти электронную идентификацию и аутентификацию с подтверждением пребывания на территории Украины;

выбрать в Дії услугу "Зимняя поддержка";

подать заявку на получение помощи.

В случае отсутствия специального счета для зачисления кэшбека человеку следует открыть такой счет и/или проверить номер текущего счета (по стандарту IBAN), информация о котором передана банком и который имеется в мобильном приложении Дія.

В частности пенсионерам старше 60 лет и лицам с инвалидностью 1 и 2 группы, помощь предоставляется через АО "Укрпочта".

Для этого они должны:

быть получателями пенсии по инвалидности или получателями социальной помощи;

получать выплаты через АО "Укрпочта".

Обратите внимание! Помощь получателям предоставляется АО "Укрпочта" согласно перечню, полученным от Минсоцполитики, в сумме 1000 гривен для каждого получателя.

Как получить выплаты на детей

В частности родители или опекуны малолетних, несовершеннолетних лиц имеют право на получение помощи. К тому же тысяча гривен будет предоставлять за каждого из детей.

Обратите внимание! Подача заявки через Дію возможно только при наличии электронного отображения актовой записи об их рождении. Кроме того, при подаче заявки одним из родителей или опекунов на каждого из детей формируется отдельная заявка.

На что можно потратить тысячу гривен помощи

Тысячу, что предоставляет государство, можно использовать следующим образом: