Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что более миллиона украинцев уже подали заявки на получение помощи, передает 24 Канал.

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Что известно о "Зимней еПоддержке"

По данным Михаила Федорова, более миллиона украинцев зарегистрировались на "Зимнюю еПоддержку" за 5 часов. Министр цифровой трансформации также добавил, что у украинцев есть три месяца, чтобы воспользоваться этой услугой.

Как можно получить тысячу по программе "Зимняя еПоддержка"

Заместитель министра экономики Надежда Бегун в эфире телемарафона рассказала, что перед подачей заявки нужно обновить приложение Дія. После этого появится дополнительный раздел "Зимняя еПоддержка".

Граждане, которые не пользуются приложением или не имеют РНОКПП, имеют возможность обратиться в банки-партнеры программы с 10 декабря.

Заместитель министра отмечает, что невозможно подать заявку через Укрпочту. Этот почтовый оператор без заявок будет выплачивать "Зимнюю еПоддержку" людям, которые получают пенсию и социальную помощь по инвалидности, а также жителям территорий, на которых ведутся боевые действия.

По ее словам, услугу можно заказать до конца зимы, а использовать средства нужно до конца 2025 года. Исключением являются выплаты через Укрпочту. Здесь действует другой механизм и деньги можно получить до конца февраля.

Напомним, что "тысячу от Зеленского" могут получить совершеннолетние лица, имеющие присвоенный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Обязательным условием получения помощи также является пребывание на территории Украины.