17 лютого, 11:33
Злотий все вище і вище: як зросла вартість валюти після вихідних
Основні тези
- Офіційний курс злотого в Україні 17 лютого встановлено на рівні 10,46 гривні, що на 5 копійок більше, ніж 14 лютого.
- Купівля злотого в банках становить 10,05 гривні, продаж – 10,70 гривні, в обмінниках купують по 10,40 гривні, продають по 10,50 гривні.
Польський злотий продовжує зміцнюватися, демонструючи зростання після вихідних. Як змінилась ціна у банках та обмінниках на валюту та де краще її обміняти, читайте далі.
Офіційний курс злотого в Україні
Станом на ранок 17 лютого офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,46 гривні (+5 копійок проти 14 лютого), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Курс злотого в банках і обмінниках.
- Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,05 гривні (без змін) та продаж – 10,70 гривні (без змін).
- Водночас обмінники купують злоті по 10,40 гривні (+2 копійки), а продають – уже по 10,50 гривні (без змін).
Скільки коштують 100 злотих сьогодні
- Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 046 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 050 гривень в обмінниках та 1 070 гривень у банках.
- Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 040 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 005 гривень.
Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.