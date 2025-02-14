Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 14 лютого офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,41 гривні (+2 копійки проти 13 лютого), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також: НБУ може зняти обмеження на карткові перекази у 150 000 гривень

Курс злотого в банках і обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,05 гривні (без змін) та продаж – 10,70 гривні (без змін).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 10,05 гривні (без змін) та продаж – 10,70 гривні (без змін). Водночас обмінники купують злоті по 10,38 гривні (+3 копійки), а продають – уже по 10,50 гривні (+1 копійка).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 041 гривню. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 050 гривень в обмінниках та 1 070 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 038 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 005 гривень.

Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.