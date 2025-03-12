Злотий знову бʼє власні рекорди: вартість валюти різко підскочила

Злотий продовжує зміцнюватися, оновлюючи свою максимальну вартість за останні місяці. Лише за останній день валюта додала 10 копійок у вартості. Як змінились ціни на злотий на готівковому ринку, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 12 березня офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,77 гривні (+10 копійок від 11 березня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках і обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,25 гривні (-5 копійок) та продаж – 11,05 гривні (+8 копійок).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 10,25 гривні (-5 копійок) та продаж – 11,05 гривні (+8 копійок). Водночас обмінники купують злоті по 10,65 гривні (+5 копійок), а продають – уже по 10,80 гривні (+5 копійок).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 077 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 105 гривень в обмінниках та 1 080 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 065 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 025 гривень.

Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.