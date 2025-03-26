Рада не підтримала законопроєкт про зменшення пенсій прокурорам

Верховна Рада Україна не підтримала в першому читанні законопроєкт про зниження пенсійних виплат прокурорам у в першому читанні. Зокрема його відправили на повторне перше читання.

Пенсії прокурорам поки що не знизять

Даний законопроєкт не набрав відповідної кількості голосів, повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Читайте також Бюджет заощаджує сотні мільйонів гривень: в Україні суттєво обмежили розміри найвищих пенсій

Він написав що законопроєкт №12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури" в першому читанні підтримало 223 нардепи. Однак мінімальна кількість необхідних голосів — 226226.

Зверніть увагу! Водночас 229 парламентаріїв підтримали рішення спрямувати законопроєкт на повторне перше читання.

Чому був створений законопроєкт

Станом на зараз деякі прокурори оформлюють інвалідність, яка дає право на достроковий вихід на пенсію. Таким чином працівники прокуратури отримують пенсію за вислугу років, але продовжують працювати. Тобто вони отримують зарплату у подвійному розмірі.

Тому у ВРУ запропонували призначати пенсію за вислугу років прокурорам тільки після їхнього звільнення.

Важливо! Також пропонується перераховувати пенсії для працівників прокуратури з урахуванням зростанням споживчих цін та доходів населення України.