Пенсии прокурорам пока не снизят

Данный законопроект не набрал соответствующего количества голосов, сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Читайте также Бюджет экономит сотни миллионов гривен: в Украине существенно ограничили размеры самых высоких пенсий

Он написал, что законопроект №12278 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения работников прокуратуры" в первом чтении поддержали 223 нардепа. Однако минимальное количество необходимых голосов - 226226.

Обратите внимание! В то же время 229 парламентариев поддержали решение направить законопроект на повторное первое чтение.

Почему был создан законопроект

По состоянию на сейчас некоторые прокуроры оформляют инвалидность, которая дает право на досрочный выход на пенсию. Таким образом работники прокуратуры получают пенсию за выслугу лет, но продолжают работать. То есть они получают зарплату в двойном размере.

Поэтому в ВРУ предложили назначать пенсию за выслугу лет прокурорам только после их увольнения.

Важно! Также предлагается пересчитывать пенсии для работников прокуратуры с учетом роста потребительских цен и доходов населения Украины.