15 червня, 11:30
Чи може втратити пільговик допомогу під час зміни місця проживання
Основні тези
- Пільговик, що змінює місце проживання, повинен внести зміни до Реєстру осіб, які мають право на пільги, протягом 30 днів.
- Зміни можна внести особисто в сервісному центрі ПФУ, поштою, онлайн через вебпортал ПФУ тощо.
Часто бувають ситуації, коли пільговик, що отримував допомогу від держави, змінює місце проживання. У такому випадку з'являються сумніви щодо того, чи потрібно подавати заяву про внесення змін до Реєстру осіб, які мають право на пільги.
Що робити, якщо змінив проживання
У випадку, коли пільговик. що отримував допомогу за фактичним та за зареєстрованим місцем проживання, змінює житло, то йому доведеться внести деякі зміни, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Час для того, щоб змінити дані й повідомити орган ПФУ, становить до 30 днів. Під час цього терміну варто подати нову заявку для продовження отримання допомоги.
Які є способи внести зміни до Реєстру осіб, що мають право на пільгу:
- звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ особисто,
- також, це можна зробити поштою, надіславши документи на адресу органу,
- є варіант подачі інформації онлайн, тобто через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через портал Дія.