Що робити, якщо змінив проживання

У випадку, коли пільговик. що отримував допомогу за фактичним та за зареєстрованим місцем проживання, змінює житло, то йому доведеться внести деякі зміни, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Час для того, щоб змінити дані й повідомити орган ПФУ, становить до 30 днів. Під час цього терміну варто подати нову заявку для продовження отримання допомоги.

Які є способи внести зміни до Реєстру осіб, що мають право на пільгу: