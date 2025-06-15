Что делать, если сменил место жительства

В случае, когда льготник. получавший помощь по фактическому и по зарегистрированному месту жительства, меняет жилье, то ему придется внести некоторые изменения, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Время для того, чтобы изменить данные и уведомить орган ПФУ, составляет до 30 дней. Во время этого срока следует подать новую заявку для продолжения получения помощи.

Какие есть способы внести изменения в Реестр лиц, имеющих право на льготу: