Нові правила бронювання, тисяча Зеленського, вищі податки та ялинка: що зміниться з 1 грудня

Грудень принесе українцям низку важливих змін. Відновлюється можливість бронювання працівників для критично важливих підприємств, розпочинаються виплати "тисячі Зеленського", а на Софійській площі в Києві встановлять головну ялинку країни. Що ще чекає на українців у останній місяць 2024 року, читайте далі.

Бронювання з 1 грудня: нові правила та головні зміни

З 1 грудня 2024 року запрацює оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних, а також відновиться послуга бронювання через портал "Дія", яка була недоступна з 20 жовтня.

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Відповідно до оновленого порядку, передбачаються такі основні нововведення:

Електронний формат бронювання

Подати заявку на бронювання працівника тепер можна виключно через мобільний додаток "Дія". Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в етері національного марафону зазначив, що такий підхід забезпечує швидке присвоєння статусу бронювання та його відображення в електронній системі.

Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації України Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал "Дія". Тобто не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі.

Нові критерії для бронювання

Для бронювання працівник повинен перебувати на військовому обліку, працювати на критично важливому підприємстві, отримувати зарплату не менше 20 000 гривень, мати уточнені військово-облікові дані та не перебувати в розшуку.

Дія старих бронювань обмежена

Бронювання, чинні станом на 23 листопада 2024 року, залишаються в силі до 28 лютого 2025 року. Після цього підприємства мають повторно подати заявки через "Дію". У разі неподання заявки бронювання буде анульовано.

Нові критерії для визначення критично важливого підприємства

Для отримання статусу критично важливого підприємства компанія повинна відповідати двом основним критеріям: середня заробітна плата на підприємстві має бути не менше 20 000 грн, а також відсутні борги перед державним або місцевим бюджетами.

Кількість заброньованих працівників зменшується

Загальна частка військовозобов’язаних працівників із бронюванням не має перевищувати 50%. Винятки можливі лише за рішенням міністра оборони.

Як повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко, лише 12% українських підприємств мають статус критично важливих, але саме вони забезпечують близько 67% доходів усіх компаній країни. Тобто це все ще є ключовим джерелом для оборони, проте потребує ретельних перевірок.

Що показав аудит бронювань Аудит показав зловживання у 5% таких підприємств. А саме – зниження зарплат після отримання статусу або штучне збільшення кількості заброньованих працівників.

Тисяча Зеленського: хто, коли та як отримає кошти

З 1 грудня в Україні також розпочинаються виплати за програмою Зимова єПідтримка, ініційованою президентом Володимиром Зеленським. Кожен громадянин зможе отримати одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень, що буде доступна до кінця лютого 2025 року.

Заявка на отримання допомоги у розмірі 1 000 гривень може бути подана протягом грудня 2024 – лютого 2025 року. Один з батьків, а також один з опікунів, піклувальників, законних представників малолітніх, неповнолітніх осіб мають право на отримання одноразової грошової допомоги за кожного із дітей,

– сказано у постанові кабміну.

Допомога надається одноразово фізичній особі за її бажанням, якщо їй станом на 1 грудня виповнилося 18 років.

У разі наявності в отримувача допомоги дітей, подання заявки через "Дію" можливе лише за наявності електронного відображення актового запису про їх народження. При поданні заявки одним з батьків на кожного з дітей формується окрема заявка.

Отримані гроші можна буде використати для:

оплати українських товарів і послуг, зокрема комунальних платежів та електроенергії;

купівлі залізничних квитків;

придбання лікарських засобів українського виробництва;

купівлі книжок та оплати культурних послуг;

поповнення мобільного рахунку;

донатів на підтримку Збройних Сил України.

Виплати нараховуватимуться на спеціальну картку програми "Національний кешбек". Щоб отримати кошти, необхідно виконати кілька кроків:

Подати заяву у відділенні або мобільному додатку банку та вказати необхідні відомості. Надати дозвіл на надання інформації для забезпечення дотримання положень закону "Про банки і банківську діяльність" щодо банківської таємниці, згоду на передачу інформації про платіжні операції та дозвіл на обробку персональних даних. Відкрити спецрахунок для зарахування виплат на карту. Обрати в мобільному застосунку "Дія" послугу "Кешбек "Зроблено в Україні" та пройти електронну ідентифікацію.

Зверніть увагу! Оформити картку в програмі "Національний кешбек" можна в банках-учасниках програми (Приватбанк, Ощадбанк, Sense Bank, А-банк, ПУМБ, УкрСиббанк, Монобанк, Укрексімбанк, Глобус, Укргазбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро).

Чи можна отримати тисячу Зеленського не через Дію Пенсіонери віком старше 60 років та особи з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують пенсію чи соціальну допомогу через АТ "Укрпошту", зможуть там ж отримати тисячу гривень. Отримані в рамках програми підтримки кошти можуть бути використані до 31 грудня 2025 року.

Для кого підвищаться податки із 1 грудня

17 вересня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д, який передбачає підвищення податків. А вже 29 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон про їх "історичне підвищення".

Для чого Україні підвищення податків Податкові зміни спрямовані на забезпечення фінансування Сил оборони України, зокрема на виплати військовим, придбання техніки та будівництво фортифікаційних споруд. Підвищення податків дасть змогу збільшити надходження до держбюджету на 58 мільярдів гривень у 2024 році та на 137 мільярдів гривень у 2025-му році.

Оновлений законопроєкт містить низку податкових змін, серед яких:

військовий збір для ФОПів I та II груп – 800 гривень на місяць (10% від мінімальної заробітної плати);

1% військового збору з обороту для ФОП III групи;

25% податку на прибуток для фінансових установ;

помісячна звітність по ПДФО (для економічного бронювання);

авансові внески з податку на прибуток для автозаправних станцій;

50% податку на прибуток банків у 2024 році.

Найбільш значущою для пересічних громадян є зміна військового збору – його збільшення з 1,5% до 5%, що означає підвищення податкового навантаження на офіційні заробітні плати.

"Зимова підтримка" від Уряду: хто отримає гроші на дітей

З 1 грудня уряд продовжує додавати у комплексний пакет "Зимової підтримки" нові ініціативи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля. Зокрема, Шмигаль виділив програму "Тепла зима". Це одноразова грошова допомога, яка надається на дітей у зимовий період у розмірі 6 500 гривень.

Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6 500 гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку.

Водночас Кабмін також ухвалив рішення про додаткову допомогу на дітей-сиріт. Як стало відомо, на День Святого Миколая такі діти отримають по 1 000 гривень. Виплати будуть здійснені 6 грудня.

До Дня Святого Миколая діти-сироти й діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково тисячу гривень на кожну дитину,

– сказав Шмигаль.

При цьому, як зазначається, гроші на спеціальному рахунку можна буде використати до 31 грудня 2025 року. А щоб отримати свою тисячу гривень, потрібно подати відповідну заявку протягом грудня-січня. Гроші надійдуть на картку "Національного кешбеку".

Підвищення пенсій у грудні: хто і скільки отримає

У грудні 2024 року пенсійні виплати зростуть для окремих категорій пенсіонерів. Перша за все мова йде про вікові надбавки, які отримають ті, кому у грудні виповниться 70, 75 або 80 років. Втім за умови, що їхня пенсія не перевищує 10 340,35 гривень.

Таким чином, розмір надбавок складає:

300 гривень – для осіб 70 – 75 років,

456 гривень – для осіб 75 – 80 років,

570 гривень – для осіб 80+ років.

Нагадаємо! Також пенсіонерам буде доступна державна допомога у розмірі 1 000 гривень. Вона буде надана всім пенсіонерам, які проживають в Україні, в межах програми єПідтримка.

Водночас продовжено програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) до грудня 2024 року включно. Вона спрямована на підтримку осіб, які проживають у зонах активних або потенційних бойових дій.

Умови отримання допомоги наступні:

Проживання на територіях активних або можливих бойових дій; Отримання соціальної допомоги від держави у розмірі менше ніж 3 250 гривень на місяць. Відсутність виплат для ВПО або іншої міжнародної грошової допомоги.

Зауважте! Сума допомоги розраховується як різниця між 3 250 гривень та розміром уже отриманої соціальної допомоги. Наприклад, якщо пенсіонер отримує 2 700 гривень, то додаткова виплата становитиме 550 гривень.

Як здійснюється виплата:

Кошти надходять на банківський рахунок або доставляються адресно через Укрпошту.

Банківські перекази вже активні, а доставка через Укрпошту розпочнеться за кілька тижнів.

Чи потрібно подавати заявку на виплату ООН Списки отримувачів формуються автоматично на основі державних реєстрів. ВПП ООН самостійно надсилає виплати тим, хто відповідає критеріям.

Які тарифи на комунальні послуги діятимуть у грудні

Скільки буде коштувати світло

Згідно з постановою Кабміну, тарифи на електроенергію для побутових споживачів залишаються незмінними, таким чином у грудні тариф складатиме:

Стандартний – становить 4,32 гривні за кіловат-годину .

. Для споживачів, які використовують двозонні лічильники: у нічний час, тобто з 23:00 до 07:00, діє знижений тариф у розмірі 2,16 гривні за кіловат-годину.

Важливо! Споживачі з електроопалювальними системами, які використовують до 2 000 кіловатів на місяць, сплачуватимуть 2,64 гривні за кіловат-годину до завершення опалювального сезону (30 квітня 2025 року).

Тарифи на газ

Вартість газу для побутових споживачів залишається незмінною у грудні. Для тих, хто користується тарифним планом "Нафтогаз України", ціна становить 7,96 гривні за кубометр. Цей тариф діятиме до 30 квітня 2025 року.

Для споживачів, які є клієнтами інших газопостачальних компаній, вартість коливатися у межах від 7,96 гривні до 9,99 гривні за кубометр.

Ціна води у грудні

Вартість водопостачання для мешканців міст залишається на рівні, встановленому станом на 24 лютого 2022 року. Проте у деяких громадах тарифи можуть змінюватися за рішенням місцевої влади без погодження з НКРЕКП.

Зауважте! Національна комісія з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг зберігає офіційні тарифи на воду без змін із 1 червня 2023 року.

Порядок нарахування субсидій змінюється

З 1 грудня порядок нарахування субсидій змінюється: їх призначатимуть із місяця, коли було подано документи. Якщо документи подано до 30 листопада включно, то субсидія буде нарахована з початку опалювального сезону, тобто з жовтня.

Зауважте! У разі звернення після 1 грудня допомогу призначатимуть лише з місяця подачі заявки.

У разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду. Звернення, подані з 1 грудня, враховуються лише з місяця, в якому їх подали,

– пояснили у Пенсійному фонді.

При подачі документів після старту опалювального сезону підхід до розрахунку доходів буде відрізнятися:

Для пенсіонерів враховуватимуть пенсію за місяць, який передує місяцю, що йде до моменту звернення. Наприклад, якщо заявку подали в грудні, враховуватиметься пенсія за жовтень.

враховуватимуть пенсію за місяць, який передує місяцю, що йде до моменту звернення. Наприклад, якщо заявку подали в грудні, враховуватиметься пенсія за жовтень. Для працюючих осіб у складі домогосподарства враховуватимуть доходи за два квартали, які передують місяцю, що йде перед місяцем подачі заявки.

Як подати документи на субсидію Заявку на субсидію можна подати особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України, поштою до територіального органу Фонду, або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Чи буде сніг на Миколая, Різдво та Новий рік

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла для 24 Каналу, що поки рано давати точні прогнози щодо погоди на Різдво та Новий рік 2024 року. Однак, за попередніми розрахунками, початок грудня обіцяє бути без опадів із помірними зимовими температурами.

З такою завчасністю давати якісь практичні показники на 25 чи 31 грудня ми не можемо. Ще зарано,

– сказала синоптикиня.

Ймовірно, 6 грудня, на свято Миколая за новим стилем, також обійдеться без опадів. Загалом очікується погода без сильних морозів і надмірного тепла – у межах кліматичної норми.

Якщо говорити, що за новим стилем Миколая 6 грудня, скоріше за все, буде без опадів у цей день. Однак усе може помінятися. За розрахунками на сьогодні, початок грудня у нас без опадів, з помірними зимовими температурами. Тобто без сильних морозів, але й без надто високих температур,

– резюмує Птуха.

Нагадаємо, що офіційними вихідними в грудні є тільки суботи та неділі. Адже за умов воєнного стану Різдво Христове, що зараз відзначається 25 грудня, не є офіційним вихідним днем, як і Новий рік. Однак роботодавці в приватному секторі можуть встановлювати додаткові вихідні для співробітників.