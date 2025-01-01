Нові умови виходу на пенсію, вищі податки для ФОПів та платна медицина: що зміниться з 1 січня

Перший місяць нового року підготував для українців низку важливих змін. Зокрема, вік виходу на пенсію зросте, а податкове навантаження збільшиться. Крім того, вже з 1 січня деякі медичні послуги стануть платними. Що саме зміниться і як це вплине на громадян України, з’ясував 24 Канал.

"Історичні зміни" для ФОП набирають чинності

28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків. Однак вже 25 грудня президент підписав закон, який врегульовує порядок їх сплати.

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Документ передбачає перенесення впровадження нових податкових змін для фізичних осіб-підприємців з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року, повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає 24 Канал.

Данило Гетманцев Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Законопроєкт 9319 підписаний. Підвищення для ФОП набуває чинності з 1 січня. Все як обіцяв.

Загалом, підписаний президентом закон передбачає:

скасування оподаткування заднім числом (з 1 жовтня);

запровадження військового збору для платників єдиного податку з 1 січня 2025 року;

надання пільг по сплаті військового збору для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком;

можливість зарахування сплаченого ФОП військового збору в рахунок мінімального податкового зобов'язання.

Разом з цим закон встановлює:

обов'язок сплати 1% військового збору для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме для фізичних осіб-підприємців ІІІ групи та юридичних осіб ІІІ групи;

для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме для фізичних осіб-підприємців ІІІ групи та юридичних осіб ІІІ групи; збір для ФОП – платників єдиного податку I, II і IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць);

(тобто 800 гривень на місяць); відновлюється сплата ЄСВ;

з 1 січня 2025 року запроваджується щомісячна звітність з ЄСВ (єдиного соціального внеску), ПДФО (податку з доходів фізосіб) і ВЗ (військового збору) для всіх податкових агентів.

Зверніть увагу! Зокрема, ЄСВ 2025 року, крім тих підприємців, які платили внески (22% ЄСВ від мінімальної зарплати за звичайного співробітника і 8,41% ЄСВ за працівника з інвалідністю) за найманих працівників, знову доведеться сплачувати самозайнятим особам й ФОП на спрощеній та загальній системі оподаткування.

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Вимоги до виходу на пенсію зростають

З 1 січня 2025 року збільшується вимога до стажу, необхідного для отримання пенсії за віком у 60 років. Якщо в 2024 році для цього потрібно буде 31 рік стажу, то з 2025 року вимога зросте до 32 років. Це стосується як чоловіків, так і жінок.

Окрім цього, вже у 2025 році українців може очікувати низка інших нововведень:

Скорочення "великих" пенсій

Пенсії, що перевищують 10 прожиткових мінімумів (нині розмір таких пенсій складає 23 610 гривень), тимчасово уріжуть на визначений відсоток до завершення воєнного стану. Це стосуватиметься переважно спеціальних пенсійних виплат.

Списання коштів на картках у переселенців

Внутрішньо переміщені особи ризикують втратити кошти на спеціальних рахунках в "Ощадбанку", якщо:

протягом останніх 12 місяців не витрачали гроші з рахунку;

не пройшли процедуру ідентифікації.

У таких випадках пенсійні виплати припиняються, а залишок на рахунках анулюється.

Скорочення надбавок для чорнобильців

Для пенсіонерів, які не працюють і проживають у чорнобильській зоні, на період воєнного стану передбачена надбавка у 2 361 гривні. Проте це значно менше сум, які нараховуються за рішеннями судів. Ця виплата доступна лише тим, хто жив чи працював у зоні у 1986 році. Ті, хто переїхав туди пізніше, права на надбавку не мають.

Чи з'явиться накопичувальна пенсія

Поряд із реформою солідарної системи, де планується впровадження пенсійних балів, знову обговорюється накопичувальна пенсія. Але її запуск відкладали понад 20 років. Навіть за найоптимістичніших прогнозів, нова система почне діяти не раніше 2026 року і не торкнеться нинішніх пенсіонерів.

Чи зростуть соцвиплати з 1 січня 2025 року У 2025 році прожитковий мінімум залишиться на рівні від 2 361 до 3 028 гривень. Водночас мінімальна зарплата теж не зміниться та складатиме 8 000 гривень. Таким чином, усі соціальні виплати, що залежні від цих показників – не зростуть з 1 січня.