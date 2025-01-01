Нові умови виходу на пенсію, вищі податки для ФОПів та платна медицина: що зміниться з 1 січня

Документ передбачає перенесення впровадження нових податкових змін для фізичних осіб-підприємців з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року, повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає 24 Канал.
Пенсії, що перевищують 10 прожиткових мінімумів (нині розмір таких пенсій складає 23 610 гривень), тимчасово уріжуть на визначений відсоток до завершення воєнного стану. Це стосуватиметься переважно спеціальних пенсійних виплат.
Внутрішньо переміщені особи ризикують втратити кошти на спеціальних рахунках в "Ощадбанку", якщо:
У таких випадках пенсійні виплати припиняються, а залишок на рахунках анулюється.
Для пенсіонерів, які не працюють і проживають у чорнобильській зоні, на період воєнного стану передбачена надбавка у 2 361 гривні. Проте це значно менше сум, які нараховуються за рішеннями судів. Ця виплата доступна лише тим, хто жив чи працював у зоні у 1986 році. Ті, хто переїхав туди пізніше, права на надбавку не мають.
Поряд із реформою солідарної системи, де планується впровадження пенсійних балів, знову обговорюється накопичувальна пенсія. Але її запуск відкладали понад 20 років. Навіть за найоптимістичніших прогнозів, нова система почне діяти не раніше 2026 року і не торкнеться нинішніх пенсіонерів.
Медичні послуги стають платними
З 1 січня 2025 року державні та комунальні медичні заклади почнуть надавати окремі послуги на платній основі. Рішення про це ухвалив Кабінет Міністрів України ще у липні 2024 року. Тобто платними стануть медичні послуги, які не входять до Програми медичних гарантій, тобто їхню вартість держава не покриває.
До таких послуг належать:
- звернення без направлення лікаря (за винятком випадків, коли направлення не потрібне);
- медичні послуги, надані за договорами з юридичними особами;
- послуги закладів охорони здоров’я сектору безпеки й оборони та Державного управління справами для пацієнтів, які не належать до визначеного контингенту.
Пацієнтам доведеться оплачувати додаткові послуги, серед яких:
- надання медичної допомоги за місцем проживання чи перебування, якщо це не викликано медичними показаннями, а лише бажанням пацієнта;
- вибір лікаря для отримання планової спеціалізованої допомоги в стаціонарі;
- перебування в палаті з підвищеним комфортом за бажанням.
Всі платні послуги будуть оформлюватися документально та вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я. Оплата можлива лише безготівковим способом на офіційний рахунок медичного закладу.
Хто може залишитися без субсидії
- Кому треба подати заявку на субсидію у січні
У січні українці отримуватимуть житлові субсидії на опалювальний сезон 2024 – 2025 років. Вона призначається з моменту звернення за її призначенням до закінчення опалювального сезону.
У січні 2025 року подати заявку на житлову субсидію необхідно у таких випадках:
Субсидії на опалювальний період 2024 – 2025 років розраховуватимуться з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року.
- Розрахунок доходів. У січні 2025 року для визначення розміру субсидії враховуються доходи домогосподарства за II–III квартали 2024 року.
- Для пенсіонерів. Якщо субсидія призначається не з початку опалювального сезону, береться до уваги пенсія, нарахована за місяць, що передує місяцю звернення.
При зверненні у січні субсидія буде призначена з місяця, в якому громадянин подав заяву. Втім, розрахунок буде проведено автоматично для всіх громадян, які:
- отримували субсидію в неопалювальний період 2024 року;
- мали нульову субсидію (0,00 гривні) у літній період.
Таким чином, тим, хто вже отримував субсидію чи мав її призначення в неопалювальний сезон, не потрібно повторно звертатися за виплатою.
Для підтримки українців із невеликими доходами та розвʼязання проблем із відключеннями електроенергії, тепла чи води запроваджено такі зміни:
- Субсидії та пільги на ЖКП виплачуватимуться у повному розмірі, навіть якщо споживання електроенергії зменшилося через відключення.
- Ліміт витрат, який впливає на призначення субсидії, підвищено зі 50 000 до 100 000 гривень.
- Купівля генератора чи оплата кредиту на нього (до 150 000 гривень) не враховуватимуться під час розрахунку права на субсидію.
Які доходи не враховуються під час призначення субсидії Кошти, отримані за програмами "Національний кешбек" та "Зимова єПідтримка", не враховуються до сукупного доходу домогосподарства під час призначення субсидії.
Вчителі почнуть отримувати доплати
З 1 січня 2025 року педагоги середніх шкіл України почнуть отримувати щомісячні доплати, передбачені постановою Кабінету Міністрів №1286 від 8 листопада 2024 року, про що повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Згідно з заявами українського прем'єр-міністра, розмір надбавки для вчителів підвищуватиметься у два етапи:
- з 1 січня 2025 року – 1 300 гривень;
- з 1 вересня 2025 року – 2 600 гривень.
Ці доплати будуть стосуватися педагогічних працівників усіх державних та комунальних середніх шкіл, зокрема:
- вчителів;
- шкільних психологів;
- керівників гуртків;
- вихователів груп продовженого дня.
Умови отримання виплат:
- Доплати не залежать від стажу, кваліфікації чи місця роботи.
- Кошти нараховуватимуться автоматично разом із заробітною платою.
- Розмір доплати пропорційний педагогічному навантаженню.
Ці виплати не стосуються педагогів дитячих садків, професійно-технічних навчальних закладів і коледжів.
Старт першого етапу обмежень на карткові перекази
У 2025 році розпочнеться поетапне введення лімітів на карткові рахунки та перекази, зокрема на операції з рахунками IBAN. Це ініціатива НБУ, спрямована на боротьбу з шахрайством.
Зверніть увагу! Обмеження стосуватимуться лише клієнтів без підтвердженого доходу або документально підтверджених статків. Громадяни з легальними доходами не відчують змін у своїй фінансовій діяльності.
Клієнти з офіційними доходами зможуть здійснювати перекази навіть понад встановлений ліміт, надавши документи про свої статки або зарплату. Отже, ліміти на перекази будуть наступними:
- з 1 січня 2025 року – 150 тисяч гривень на місяць;
- з 1 червня – 100 тисяч гривень на місяць.
Для клієнтів із високим ризиком (непрацевлаштовані студенти, особи без підтвердженого доходу тощо) ліміт складе 50 тисяч гривень. Для переказів понад ліміт необхідно буде надати банку документи, що підтверджують легальність доходів.
На що не розповсюджуються обмеження Обмеження не стосуються рахунків за державними програмами (єВідновлення, Національний кешбек та інші), депозитних і кредитних рахунків, а також бойових виплат і зарплат військових, оскільки вони є офіційними доходами.
Якими будуть тарифи на комунальні послуги з нового року
- Що буде з тарифами на комунальні послуги у січні
У 2025 році в Україні, зокрема в Києві, тариф на постачання тепла для населення залишиться на рівні 2024 року завдяки мораторію на підвищення тарифів, який діє через воєнний стан. Мораторій також збережеться на газ, гарячу воду та опалення.
Згідно з даними Київтеплоенерго, у січні мешканці столиці платитимуть за опалення 1654,41 гривні за Гкал.
- Ціна на електроенергію та пільгові тарифи
З 1 січня 2025 року тарифи на електроенергію для побутових споживачів залишаються на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину до кінця квітня. Проте з 1 червня ціна може зрости до 6,64 гривні, а протягом 2 − 3 років може зрости аж до 9 гривень.
Таке підвищення пов’язано з вимогами МВФ щодо вирівнювання тарифів до ринкового рівня.
Для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, до кінця квітня 2025 року залишатиметься пільговий тариф 2,64 гривні за кіловат при споживанні до 2 000 кіловатів на місяць.
У січні ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр. Для інших постачальників ціна варіюється від 7,7 гривні до 9,90 гривні за кубометр. Мораторій на підвищення цін на газ зберігається до квітня 2024 року.
Тариф на холодну воду також не змінюється в січні. Питання щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення наразі обговорюється.
Сигарети суттєво зростуть у вартості
З початку нового року в Україні зростуть акцизи на сигарети, що призведе до подорожчання тютюнових виробів. Відповідно, у 2025 році ціни на сигарети зростуть на 40 гривень через підвищення акцизів, прив’язаних до євро. Про це раніше повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Навіщо Україні збільшувати акциз на сигарети Єврокомісія закликає Україну наблизити акцизні ставки до мінімальних рівнів ЄС, де податки на тютюн суттєво вищі. У 2024 році акциз в Україні становить близько 59 євро за 1000 сигарет, тоді як у країнах ЄС цей показник перевищує 90 євро, а в деяких державах досягає 177 євро.
Відповідно, поступово ціни почнуть зростати наступним чином:
- 2025 рік – 127,4 гривні за пачку;
- 2026 рік – 142,1 гривні за пачку;
- 2027 рік – 155,8 гривні за пачку;
- 2028 рік – 173,6 гривні за пачку.
Цікаво! За даними "Мінфіну", у листопаді 2024 року середня ціна на сигарети з фільтром українських брендів становила 91,15 гривні. Сигарети середнього класу коштували 98,28 гривні, а преміумкласу – 116,10 гривні.
Водночас порівняно з Україною ціни на сигарети в країнах Європи, де є найбільша кількість українських біженців, є наступними станом на кінець 2024 року.