Ці обмеження стосуватимуться фізичних осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Forbes Ukraine.

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Які нові обмеження у переказах можуть бути для українців

У тексті меморандуму зазначено, що при відкритті рахунку, в тому числі й ФОП, клієнту присвоюється одна з трьох категорій ризику. Для низького та середнього ризику застосовуються спрощені перевірки без підтвердження доходів (для доходу до 150 тисяч гривень).

При цьому максимальна сума переказу з одного рахунку для них – 150 тисяч гривень з 1 січня 2025 року та 100 тисяч гривень із 1 червня. Для "сумнівних" клієнтів – 50 тисяч гривень.

Усі ліміти можуть переглядати в індивідуальному порядку. Водночас клієнти без підтверджених доходів не зможуть відкривати більш як три поточні рахунки в одній валюті.

Також відповідно до меморандуму українських банків, створиться реєстр сумнівних клієнтів і реєстр "дропів" – людей, які передають свої рахунки у користування третім особам за винагороду.

Варто наголосити, що Національний банк запровадив обмеження на P2P-перекази два місяці тому. Однак заходи, запроваджені банками, поширюються на всі види переказів, включно з переказами через IBAN, і передбачають нижчий ліміт на одну транзакцію.

За даними одного з джерел видання, перший місяць дії обмежень показав, що обсяг P2P-переказів знизився на 5,2 мільярда гривень, тоді як перекази через IBAN збільшилися на 4 мільярди гривень.

Співрозмовники вказують на те, що НАБУ та АУБ також співпрацюють над цією ініціативою. Як повідомляється, приблизно половина банків попередньо схвалили цю ініціативу.

Галузеві експерти очікують, що більшість банків підтримають меморандум, який потенційно може замінити наявну регуляцію, встановлену Національним банком, термін дії яких закінчується 1 квітня наступного року.