Коли ВПО отримуватимуть допомогу: зміни у серпні

У серпні на ВПО чекає багато змін. Деякі переселенці припинять отримувати кошти, а виплати тепер надходитимуть у інші дати.

Які зміни чекають на ВПО у серпні

Деякі переселенці більше не отримуватимуть кошти від держави. Уряд оголосив чіткий список тих, кому не продовжать виплати.

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Хто більше не отримає грошову допомогу для ВПО:

особи, що мають депозити у банку більше ніж 100 тисяч гривень;

ті, хто повернувся до свого місця проживання;

громадяни, що мають житлову нерухомість у неокупованих містах або там, де не ведуться активні бойові дії;

люди, що придбали авто, житло чи валюту на більш ніж 100 тисяч гривень;

українці, що перебувають закордоном довше 30 днів, без поважної причини.

Ті, хто не підпадає під жодну з вказаних категорій, продовжуватимуть отримати грошову допомогу від держави:

2 000 гривень – якщо мова іде про дорослих осіб.

3 000 гривень – діти та особи з інвалідністю.

Коли буде надходити грошова допомога для ВПО

Варто зазначати, що раніше банк переховував кошти для допомоги ВПО трьома хвилями: 3, 13 та 23 числа. Після цього кошти розподілялися та автоматично надходили на рахунки переселенцям.

Банк не перераховує гроші безпосередньо на карту ВПО, розподіл відбувається в установі, де зафіксовані дані переселенців у внутрішньому реєстрі. Раніше усі кошти переводились єдиною хвилею – одного числа для всіх.

З серпня грошова допомога ВПО на карти переселенцям буде перераховуватись до 15 та до 28 числа кожного місяця. Тобто відтепер переселенці будуть отримувати кошти двома хвилями.