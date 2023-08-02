Коли ВПО отримуватимуть допомогу: зміни у серпні
У серпні на ВПО чекає багато змін. Деякі переселенці припинять отримувати кошти, а виплати тепер надходитимуть у інші дати.
Які зміни чекають на ВПО у серпні
Деякі переселенці більше не отримуватимуть кошти від держави. Уряд оголосив чіткий список тих, кому не продовжать виплати.
Читайте також Лише для трьох областей: деякі українці отримають соцдопомогу
Хто більше не отримає грошову допомогу для ВПО:
- особи, що мають депозити у банку більше ніж 100 тисяч гривень;
- ті, хто повернувся до свого місця проживання;
- громадяни, що мають житлову нерухомість у неокупованих містах або там, де не ведуться активні бойові дії;
- люди, що придбали авто, житло чи валюту на більш ніж 100 тисяч гривень;
- українці, що перебувають закордоном довше 30 днів, без поважної причини.
Ті, хто не підпадає під жодну з вказаних категорій, продовжуватимуть отримати грошову допомогу від держави:
- 2 000 гривень – якщо мова іде про дорослих осіб.
- 3 000 гривень – діти та особи з інвалідністю.
Коли буде надходити грошова допомога для ВПО
Варто зазначати, що раніше банк переховував кошти для допомоги ВПО трьома хвилями: 3, 13 та 23 числа. Після цього кошти розподілялися та автоматично надходили на рахунки переселенцям.Зверніть увагу! Банк не перераховує гроші безпосередньо на карту ВПО, розподіл відбувається в установі, де зафіксовані дані переселенців у внутрішньому реєстрі. Раніше усі кошти переводились єдиною хвилею – одного числа для всіх.
З серпня грошова допомога ВПО на карти переселенцям буде перераховуватись до 15 та до 28 числа кожного місяця. Тобто відтепер переселенці будуть отримувати кошти двома хвилями.