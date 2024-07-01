Бюджетні зміни: середньострокове планування місцевих бюджетів відновиться

Як повідомляється, внесення змін до Бюджетного кодексу. На наступному засіданні Рада розгляне відповідний проєкт.

Які будуть зміни до бюджетного кодексу

Бюджетний комітет рекомендував включити до першого читання зміни до Бюджетного кодексу, спрямовані на відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів.

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Очікується, що народні депутати внесуть додаткові поправки до другого читання, спрямовані на підтримку місцевого самоврядування.

Коротко, що передбачає цей законопроєкт:

відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів (фактично складення прогнозу місцевих бюджетів на 3 роки). Виняток – тимчасово окуповані території, або території, на яких ведуться активні бойові дії;

розширення напрямки використання залишків коштів ОМС, додають також: погашення кредиторської заборгованості, облаштування місць тимчасового перебування ВПО, співфінансування з місцевих бюджетів і придбання ОВДП строком понад 1 рік;

місцеві ради зможуть надавати фінансову гарантію не тільки на запозичення для інвест-проєктів, але і на кредити-рефінансування раніше взятих позик (за погодженням з Мінфіном);

дозволять ще на 6 років ОМСам не застосовувати норми Бюджетного кодексу щодо загального обсягу місцевого боргу (але все одно має бути погодження Мінфіну).

! У Меморандумі з МВФ обговорюється питання середньострокового планування державних та місцевих бюджетів. Цей законопроєкт разом з відповідними підзаконними актами ймовірно стануть необхідними умовами для залучення фінансування від Світового банку.