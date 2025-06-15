Уряд ухвалив постанову про пенсії: що треба знати кожному пенсіонеру

В Україні затвердили нову постанову, яка змінює порядок виплати пенсій для літніх людей. Що зміниться для пенсіонерів, читайте далі.

Як виплачуватимуть пенсії по-новому

В Україні затвердили нові правила виплати пенсій для всіх громадян, незалежно від того, де вони живуть: в Україні, на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном, розповідає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Раніше існувала постанова, яка ускладнювала отримання пенсії переселенцям – вона вимагала постійної ідентифікації, виплат через Ощадбанк та довідки переселенця. Новий документ скасовує ці обмеження.

Важливо! Новий порядок також поширюється на пенсіонерів, які перебувають за межами України не менше 183 днів на рік або мають статус біженця, але не оформили постійне проживання в іншій країні.

Як отримуватимуть пенсію на ТОТ

Однак виплати пенсій на тимчасово окупованих територіях будуть проводитись за умови щорічної фізичної ідентифікації до 31 грудня, а також наявності руху коштів на пенсійній картці хоча б раз на пів року. Якщо ці умови не виконані, виплати припиняють.

А для тих, хто отримує пенсію на непідконтрольних територіях або виїхав з них, є додаткова умова – це відсутність пенсії від Росії, що підтверджується заявою до Пенсійного фонду.