Житло для ВПО, пенсійний стаж і тарифи: що зміниться для українців з 1 серпня

У серпні на українців очікує низка змін, серед яких – нові обмеження в програмі житлових ваучерів, спрощення зарахування необхідного для призначення пенсійного стажу, одноразові виплати з нагоди державного свята. Нововведення щодо лімітів на перекази коштів чекає на ФОПів, а бізнес матиме сплачувати за новими тарифами Укренерго.

Нові правила в програмі житлових ваучерів для ВПО

З 1 серпня почнуть діяти нововведення в програмі допомоги з житлом для вимушених переселенців, які мешкали на тимчасово окупованій території. Нині на житловий ваучер на 2 мільйони гривень можуть претендувати ВПО, які отримали інвалідність унаслідок війни або мають статус учасника бойових дій і відповідають встановленим умовам.

Згідно з постановою уряду № 723, держава звужує коло потенційних отримувачів допомоги й запроваджує перевірки через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Пенсійний фонд щодо кандидатів на надання ваучерів.

Як пояснили в ГО "ВПО України", отримати відмову в допомозі від держави за програмою зможуть ВПО, які:

продали/подарували квартиру або будинок після 24 лютого 2022 року на територіях, де не ведуться активні бойові дії чи які не перебувають під окупацією;

скористалися пільговою іпотекою "єОселя";

зареєстрували місце проживання на ТОТ після того, як населений пункт опинився в окупації.

Водночас зміни не стосуються тих ВПО, які вже отримали житловий ваучер або подали заяву до 1 серпня.

Також змін зазнали правила використання ваучера. Відтепер ним не можна погашати вже оформлену іпотеку. Сплачувати ж перший внесок за житло в кредит дозволено: спочатку отримати ваучер, а потім подаватися на "єОселю".

Зауважимо, що наразі використати ваучер для участі в програмі іпотеки технічно неможливо, оскільки потрібні зміни до законодавства. Створений для цього законопроєкт № 15335 ще перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Зростання вартості електроенергії для бізнесу

Нацрегулятор з 1 серпня підвищує тариф Укренерго на послуги з передачі електроенергії, що вплине на її кінцеву ціну для бізнесу. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 28 липня.

У серпні тариф на передачу електроенергії для користувачів системи підвищують на 25% – до 928,45 гривні за мегават-годину (без ПДВ). Виняток становлять підприємства "зеленої" електрометалургії, оскільки для них передбачений окремий тариф. Він зростає на 50% і становить 563,26 гривні за мегават-годину (без ПДВ).

В Укрненерго потребу підвищити тариф мотивували кількома причинами:

падіння обмінного курсу гривні, що посилює фінансове навантаження на компанію;

прогнозоване за підсумком року падіння обсягу відпуску електроенергії на 9,5% та обсягу передачі на 5,5%, що зменшує тарифні надходження компанії, за рахунок яких фінансують її роботу;

підвищення прайс-кепів (граничних цін) на електроенергію з 1 травня 2026 року, що підвищило її середньозважену ціну як базу для розрахунків компанії з учасниками ринку та позначилося на закупівлі компенсації власних технічних втрат в мережі.

Тарифи Укренерго напряму не впливають на вартість електроенергії для населення. Однак зміни підвищують її ціну для бізнесу, що позначиться на собівартості продукції.

Зарахування стажу для пенсії у серпні

З 2 серпня в Україні набувають чинності нові правила зарахування стажу. Верховна Рада спростила для українців підтвердження окремих періодів роботи без сплати страхових внесків роботодавцем.

Як повідомили в Пенсійному фонді, ця новація може знадобитися тим, кому для виходу на пенсію за віком не вистачає страхового стажу. Відтепер до нього можуть зараховувати періоди праці, за які роботодавець нарахував страхові внески й подав звітність, але їх не сплатив.

Пенсійний експерт Сергій Коробкін у коментарі 24 Каналу пояснював, що ці зміни до законодавства актуальні виключно для тих, хто ще не вийшов на пенсію. Йдеться про умовний стаж, який можуть додати для отримання права на неї при досягненні пенсійного віку.

Наприклад, якщо при настанні 60-річного віку людині не вистачає трьох років стажу для призначення виплати, а вона відпрацювала цей термін без сплати роботодавцем страхових внесків, то ці роки можуть додати, щоб призначити їй виплату. Однак у розрахунок розміру пенсії вони не ввійдуть.

Виплати до Дня Незалежності України

У серпні держава виплатить одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України. У відповідній постанові уряду йдеться, що гроші мають надійти до 24 серпня. Виплати отримають такі категорії населення:

люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років і які мають статус інвалідності від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи – 3 100 гривень ; II групи – 2 900 гривень ; III групи – 2 700 гривень .

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1000 гривень ;

; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3 100 гривень ;

; члени сімей загиблих та померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, дружини й чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, – 650 гривень ;

; дружини й чоловіки померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, яких за життя визнали особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 650 гривень ;

; учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень.

Як повідомили у ПФУ, одержувачам допомоги кошти виплатять у серпні разом із пенсією, житловою субсидією або пільгою, якщо такі призначені. Додаткові звернення не потрібні.

Ветеранам війни, які проходять службу, кошти спрямують на рахунки військових частин. Це стосується й тих, хто отримує пенсію, субсидії та пільги на комунальні послуги.

Усім іншим категоріям населення, які мають право на виплату до Дня Незалежності, але не отримують субсидій, пільг і не перебувають на військовій службі, потрібно звертатися до Пенсійного фонду.

Мобілізація та воєнний стан

В Україні продовжили воєнний стан на період з 2 серпня до 31 жовтня 2026 року. Також у цей час триватиме загальна мобілізація. Відповідні закони №4928-IX та №4929-IX підписав президент України, йдеться в повідомленні Верховної Ради від 24 липня.

Як пояснив народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, від продовження правового режиму воєнного стану залежить виживання держави, оскільки Росія не планує відмовлятися від своєї мети – позбавити Україну суверенітету.

Водночас розраховувати на швидку реформу мобілізації, на яку є суспільний запит, наразі не варто. За словами Веніславського, комітет не отримав пропозицій чи напрацювань щодо змін від попередньої команди Міністерства оборони.

Тоді як ексміністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю "Українській правді" сказав, що презентувати реформу мобілізації планували в липні, запускати – у серпні, а у вересні побачити результати.

Зверніть увагу! В липні Міноборони отримало нове керівництво, тож подальша доля реформи наразі невідома.

Прогноз курсу долара та євро на серпень

За оцінкою директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, серпень навряд чи стане місяцем різких курсових змін на валютному ринку. Експерт прогнозує відносну стабільність з можливими незначними коливаннями.

За базового сценарію долар може перебувати в межах 44,5 – 45,5 гривні, а євро – 51 – 52,5 гривні. Збереженню відносної рівноваги можуть сприяти ряд чинників:

зовнішня фінансова підтримка , яка у червні становила близько 15,7 мільярда доларів;

, яка у червні становила близько 15,7 мільярда доларів; міжнародні резерви на рівні 51,3 мільярда доларів (станом на початок липня), які дозволять Національному банку України активно згладжувати надмірні курсові коливання.

Однак у другій половині серпня можливе поступове посилення попиту на валюту з боку імпортерів, хоч це й не обов'язково призведе до подорожчання долара.

На думку Тараса Лєсового, купувати долари чи євро тільки через побоювання стрибка курсу не має особливого сенсу.

Нові обмеження на перекази коштів для ФОПів

У серпні в Україні почнуть діяти нові ліміти на перекази коштів нещодавно створеними або неактивними ("сплячими") ФОПами. Запровадити ці заходи й моніторити платежі клієнтів домовилися українські банки, щоб запобігти ухиленню бізнесу від податків.

Обмеження для клієнтів підвищеного рівня ризику діятимуть з 14 серпня. Йдеться про наступні ліміти на перекази:

для ФОП 1 групи – до 600 тисяч гривень на місяць;

на місяць; для ФОП 2 та 3 групи – до 3 мільйонів гривень на місяць.

У коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман зауважив, що ці обмеження не матимуть особливого впливу на підприємців, які працюють легально. Натомість вони вдарять по учасниках фінансових схем для уникнення оподаткування, як-от дроблення великого бізнесу, заниження оборотів, ФОП замість наймання, виведення готівки тощо.

Економіст пояснив, що справжні фізичні особи-підприємці працюють стабільно впродовж року й щомісяця мають дохід, який плавно розподіляється. Тоді як в аномальних ФОПів за два місяці може надійти по кілька мільйонів доходу, а решту року вони залишаються неактивними, і такий режим повторюється щорічно.

Ліміт на перекази між картками звичайних клієнтів без документально підтверджених доходів і надалі становитиме від 50 до 100 тисяч гривень на місяць.

Зростання тарифів на перевезення вантажів залізницею

Тарифи на вантажні залізничні перевезення в Україні зростуть на 30% з 1 серпня. В Укрзалізниці повідомили, що їх не індексували понад чотири роки, а відтерміновувати цей крок компанія надалі не може, оскільки потребує фінансування для стабільної роботи й відновлення пошкодженого обстрілами майна.

В Укрзалізниці зазначили, що індексації потребують і заробітні плати залізничників, які за останні 2,5 року не було фінансових можливостей здійснювати.

У профільних асоціаціях бізнесу, промисловості та агросфери критикували намір підвищити тариф на вантажні перевезення й закликали переглянути його.

Чи подорожчають комунальні послуги

Основні тарифи на комунальні послуги для населення є незмінними під час воєнного стану. Завдяки дії мораторію за останні понад чотири роки не змінювали цін на газ, централізоване опалення та гарячу воду.

Розмір тарифів залежить від постачальника. Наприклад, вартість газу для побутових споживачів-клієнтів Нафтогазу з 2021 року зафіксована на рівні 7,96 гривні за кубометр. В інших постачальників річний тариф сягає близько 10 гривень.

Вартість послуг централізованого опалення та гарячої води також залежить від постачальника.

Базовий тариф на електроенергію для населення не підпадає під дію мораторію, проте також тривалий час не змінювався. Чинна ціна 4,32 гривні за кіловат встановлена з 1 червня 2024 року й зафіксована урядом щонайменше до жовтня 2026 року.

Тарифи на холодне водопостачання у великих містах також тривалий час не змінювалися. Проте в лютому Верховна Рада дозволила місцевій владі коригувати ціни на послуги водоканалів, які обслуговують понад 100 тисяч споживачів. За останні місяці тариф на воду зріс у багатьох містах, зокрема, у Кременчуці, Вінниці, Умані, Черкасах, Ужгороді, Тернополі, Павлограді. З 1 серпня планують підвищити ціну на воду й у Полтаві.

Експертка у сфері житлово-комунального господарства Христина Ненно в коментарі 24 Каналу розповіла, що в Україні очікувано зростуть тарифи на вивезення сміття та послуги з утримання будинку й прибудинкової території для жителів багатоповерхівок.