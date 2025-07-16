Це 60% валютних надходжень: яке міністерство просять Зеленського не закривати

37 українських об’єднань звернулися до Президента України з проханням не ліквідувати одне з міністерств. За їхніми словами, воно є ключовим джерелом наповнення бюджету та фінансування армії.

Яке міністерство збираються ліквідувати?

Стурбованість викликали плани ліквідації Мінагрополітики, повідомляє 24 Канал з посиланням на Асоціацію виробників молока.

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Згідно з інформацією з медіа, Офіс Президента планує створити Міністерства ресурсів України шляхом об'єднання Міністерства економіки, Міністерства аграрної політики і продовольства та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Це викликало обурення серед аграріїв, які написали колективне зверненя з проханням залишити Мінагрополітики.

Чому треба зберегти Мінагрополітики?

За словами фермерів, надскладних умовах війни аграрний сектор залишається основою економіки України:

формує 15% ВВП;

генерує понад 60% валютних надходжень;

є ключовим джерелом наповнення бюджету та фінансування армії.

Крім того, вважають українські аграрії, сьогодні як ніколи важливо, щоб Україна мала сильного галузевого представника для перемовин щодо європейської інтеграції, відкриття ринків ЄС та захисту торговельних інтересів українських аграріїв.

Всі провідні аграрні країни світу мають окремі міністерства, що займаються виключно сільським господарством – США, Канада, Туреччина, країни ЄС. Україна не повинна втрачати профільне міністерство у цей критичний час,

– повідомили у зверненні.

Досвід 2019 року, коли Мінагро об’єднали з Мінекономіки, довів свою неефективність, йдеться у зверненні. Тому аграрні асоціації просять врахувати їхню думку під час реформування Уряду.