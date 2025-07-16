Какое министерство собираются ликвидировать?

Обеспокоенность вызвали планы ликвидации Минагрополитики, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока.

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Согласно информации из медиа, Офис Президента планирует создать Министерство ресурсов Украины путем объединения Министерства экономики, Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Это вызвало возмущение среди аграриев, которые написали коллективное обращение с просьбой оставить Минагрополитики.

Почему надо сохранить Минагрополитики?

По словам фермеров, сверхсложных условиях войны аграрный сектор остается основой экономики Украины:

формирует 15% ВВП;

генерирует более 60% валютных поступлений;

является ключевым источником наполнения бюджета и финансирования армии.

Кроме того, считают украинские аграрии, сегодня как никогда важно, чтобы Украина имела сильного отраслевого представителя для переговоров по европейской интеграции, открытие рынков ЕС и защиты торговых интересов украинских аграриев.

Все ведущие аграрные страны мира имеют отдельные министерства, занимающиеся исключительно сельским хозяйством – США, Канада, Турция, страны ЕС. Украина не должна терять профильное министерство в это критическое время,

– сообщили в обращении.

Опыт 2019 года, когда Минагро объединили с Минэкономики, доказал свою неэффективность, говорится в обращении. Поэтому аграрные ассоциации просят учесть их мнение при реформировании правительства.