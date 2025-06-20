Допомогу аграріям збільшили

Член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що у 2025 році аграріям планують надати 10,9 мільярда гривень, з яких 43% надійдуть від міжнародних фінансових організацій, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Interfax-Україна".

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Бюджетна підтримка сільгоспвиробників у 2024 році склала 7,075 мільярда гривень і відбувалася за бюджетними програмами Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства економіки,

– зазначає Южаніна.

За її словами, 39% фінансування (2,78 мільярда гривень) було забезпечено коштом міжнародних фінансових організацій. Кошти партнерів були спрямовані як дотації на 1 гектар (70%), як дотації для утримання великої рогатої худоби (22%) та як дотації для утримання кіз та овець (8%).

Зверніть увагу! При цьому решта із загального фонду державного бюджету в 1,36 мільярда гривень було спрямовано на надання грантів для створення або розвиток переробних підприємств (65%), садівництва, ягідництва та виноградарства (23%), тепличного господарства (12%).

Також народна депутатка повідомила, що на 2025 рік заплановано збільшити бюджетну підтримку аграріїв до 10,9 мільярда гривень, з яких вже 43% можуть бути профінансовані коштом міжнародних фінансових організацій.

Важливо! Вона нагадала, що бюджетне фінансування компенсації витрат за гуманітарне розмінування сільгоспземель у 2024 році склало лише 0,4 мільярда гривень. З передбачених на ці видатки коштів понад 2,5 мільярда гривень було спрямовано на виплати "Зимової єПідтримки".