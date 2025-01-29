Скільки можна отримати за здачу 200 євро сьогодні

Курс євро в Україні стабільний. Статистика показує, що валюта подешевшала, однак насправді ці зміни незначні і малопомітні.

Який курс євро в Україні зараз 29 січня НБУ встановив курс на рівні 43,78 гривні за євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін". Читайте також Європейський Союз готується відключити ще 15 російських банків від SWIFT В обмінниках середній курс встановлено такий: купівля відбувається в середньому по 44 гривні за євро;

продаж – 44,23 гривні за євро. В банках ситуація радикально відрізняється: купівля здійснюється за середнім курсом 43,75 гривні за євро;

продаж відбувається в середньому за – 44,30 гривень за євро. За скільки можна купити 200 євро сьогодні купити 200 євро у банку сьогодні можна в середньому за 8 860 гривень;

сьогодні можна в середньому за 8 860 гривень; а от придбати 200 євро в обміннику можна орієнтовно за 8 846 гривень. Скільки можна отримати, якщо обміняти 200 євро сьогодні при здачі 200 євро у банку можна виручити в середньому 8 750 гривень;

можна виручити в середньому 8 750 гривень; якщо обмінювати 200 євро в обміннику можна отримати приблизно 8 800 гривень.