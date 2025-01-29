29 січня 2025, 13:23
Скільки можна отримати за здачу 200 євро сьогодні
Основні тези
- НБУ встановив курс євро на рівні 43,78 гривні за євро.
- В обмінниках середній курс купівлі 44 гривні, продажу – 44,23 гривні за євро.
- У банках середній курс купівлі 43,75 гривні, продажу – 44,30 гривень за євро.
Курс євро в Україні стабільний. Статистика показує, що валюта подешевшала, однак насправді ці зміни незначні і малопомітні.
Який курс євро в Україні зараз
29 січня НБУ встановив курс на рівні 43,78 гривні за євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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В обмінниках середній курс встановлено такий:
- купівля відбувається в середньому по 44 гривні за євро;
- продаж – 44,23 гривні за євро.
В банках ситуація радикально відрізняється:
- купівля здійснюється за середнім курсом 43,75 гривні за євро;
- продаж відбувається в середньому за – 44,30 гривень за євро.
За скільки можна купити 200 євро сьогодні
- купити 200 євро у банку сьогодні можна в середньому за 8 860 гривень;
- а от придбати 200 євро в обміннику можна орієнтовно за 8 846 гривень.
Скільки можна отримати, якщо обміняти 200 євро сьогодні
- при здачі 200 євро у банку можна виручити в середньому 8 750 гривень;
- якщо обмінювати 200 євро в обміннику можна отримати приблизно 8 800 гривень.