НКРЕКП встановила нові граничні ціни на електроенергію на спотовому ринку: хто платитиме більше

НКРЕКП встановила граничні максимальні та мінімальні ціни на електроенергію для тих, хто сплачує тариф за ринковою вартістю. Зміни наберуть чинності 30 листопада.

Якими тепер будуть норми НКРЕКП

Відповідно до рішення комісії, доба розділятиметься на 4 зони. Ціни на ВДР та РДН змінюються відповідно до години, коли буде здійснюватися споживання.

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Як виглядають оновлені тарифи:

з 23:00 до 7:00 – мінімальне навантаження на систему – 3 тисячі гривень за мегават-годину;

з 7:00 до 8:00; з 11:00 до 17:00 – середнє навантаження – 5 600 гривень за мегават-годину;

з 8:00 до 11:00 – підвищене навантаження – 6 900 гривень за мегават-годину;

з 17:00 до 23:00 – максимальне навантаження – 7 500 гривень за мегават-годину.

Попри попередні очікування, прайс-кеп з 22:00 до 23:00 встановлено на рівні 7 500 гривень за мегават-годину. Першочергово було заплановано зафіксувати його на розмірі 5 600 гривень за мегават-годину

Спочатку оновлення мали вступити у дію 10 листопада. Однак під час засідання комісія вирішила відстрочити цей етап, щоб споживачі могли підготуватись. На відтермінуванні наполіг голова НКРЕКП – Костянтин Ущаповський.

Станом на зараз перегляд прайс-кепу відбувається кожні 6 місяців. Член комісії Валерій Тарасюк вважає, що НКРЕКП поступово рухається до лібералізації ринку. На його думку, знижувати прайс-кеп неправильно, оскільки таким чином не вдасться підтримувати систему збереження енергії.