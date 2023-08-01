Якими будуть зарплати українських військових з 1 серпня

Раніше уряд уже скасовував доплату 30 тисяч для віськових-тиловиків, однак згодом все ж повернув. Чи чекають зміни на українських воїнів у серпні, розповідаємо далі

Чи зміняться виплати військових у серпні 2023 року

Після скасування доплат тиловикам, військово-політичне керівництво України оголосило про нові умови служби для українських воїнів. Зокрема, ті хто бере участь у бойових діях має нові виплати та більшу відпустку.

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Зміни вступили у дію 1 лютого 2023 року. У серпні перерахунку виплат для військових не планується.

Яка зарплата в українських військових

Доплату у розмірі 30 тисяч гривень скасували лише тим військовим, які не на передовій і не виконують бойові задачі.

Кінцева сума заробітної плати кожного військового визначається окремо, відповідно до його звання, стажу, бойового завдання і стану здоров'я.

Мінімальна заробітна плата військових складає 20,1 тисячі гривень, якщо мова іде про ДСНС та Нацполіцію – 17 тисяч гривень.

Надбавки, які можуть отримувати військові:

100 тисяч гривень:

якщо військові перебувають у полоні, на території нейтральних держав або зниклі безвісти;

військовослужбовці, що проходять реабілітацію після поранення у відпустці або знаходяться на стаціонарному лікуванні.

Суму 100 тисяч гривень також отримує родина загиблого військового, у той місяць, коли була констатована його смерть.

50 тисяч гривень:

керівники, які безпосередньо виконують бойове завдання у складі свого підрозділу.

30 тисяч гривень:

воїни ППО;

військові, що несуть бойові чергування, зокрема на блокпостах;

ті, хто здійснює забезпечення Сил оборони.

Інші доплати для військових:

від 20 до 100 тисяч гривень – можуть отримувати військові за вислугу років. Точна сума визначається відповідно до стажу, звання та заслуг перед Батьківщиною;

від 15 до 30 тисяч гривень – винагорода для керівного складу та інструкторів;

6000 гривень – надбавка строковикам від українського уряду;

2350 гривень – доплата для курсантів вищих навчальних закладів, при умові, що до зарахування на навчання, учень не проходив військову службу.

Точна сума зарплата для більшості військових визначається індивідуально щомісяця. Зміни можливі при умові переходу на іншу посаду, визначення нового бойового завдання, стану здоров'я та дислокації.