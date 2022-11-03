Чи зміниться фіксований курс гривні до долара: у НБУ дали відповідь
Джерело:Національний банк України
Національний банк буде й надалі продовжувати політику фіксованого курсу гривні до долара. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що наразі причин для зміни курсу немає.
НБУ дотримуватиметься фіксованого курсу
Ніколайчук зазначив, що рішення щодо регулювання валютного ринку під час воєнного стану мають на меті забезпечити баланс між сприянням економічній діяльності та запобіганню непродуктивного відпливу капіталу.
Читайте також Долар продовжує рости: де найвигідніше здати валюту
Перш за все, фіксація курсу дала змогу утримати макроекономічну стабільність і контрольованість цінової ситуації, водночас валютні обмеження – забезпечити критичні потреби економіки без значної шкоди для валютного ринку.
Який заклали курс в бюджеті на 2023 рік
- Середньорічний курс – 42 гривень.
- На кінець 2023 року – 45,8 гривні.
За словами керівника відділу аналітики Concorde Capital Олександра Паращія, протягом майже 10 років у проєкт бюджету закладалися більш песимістичні показники щодо курсу, ніж було в реальності. Тож курс у наступному році може бути нижчим за 40 гривень.
Економіст Олег Гетман вважає, що курс буде коливатися у найближчі місяці в обидва боки. Це залежатиме від великої кількості факторів, зокрема, на це повпливає й "зерновий коридор". А також, панічний фактор, повернення українськими військовими контролю над Херсоном тощо.
Не варто очікувати зараз якихось шалених стрибків. Курс безготівковий тримається, як і тримався на рівні 36,6 гривні. Курс готівковий, який є однією десятою частиною безготівкового, тобто майже ні на що не впливає, окрім як на певні спекуляції та настрої населення, коливатиметься від 39 до 41 постійно.
Готівковий курс 3 жовтня
- Банках в середньому купували валюту по 39,80 гривень, а продавали за 40,50 гривень.
- В обмінниках – по 39,59 гривні та 40,43 гривні відповідно.
- На чорному ринку – по 40,30 гривні та 40,50 гривні відповідно.
На мій погляд, найближчого тижня курс знаходитиметься в діапазоні 39,1 – 40 гривні за долар. Масована ракетна атака в понеділок вранці лише трохи вплинула на котирування на готівковому ринку, але загалом ринок вже не реагує на такі обстріли.