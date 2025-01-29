УКР РУС
29 січня 2025, 16:45
1

Як змінились виплати пенсіонерів за 2024 рік

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Станом на 1 січня 2025 року, середня пенсія в Україні становила 5 789,05 гривень, а у працюючих пенсіонерів - 6 302,76 гривні.
  • У 2024 році середня пенсія в Україні зросла на 7,5% (403,8 гривні).

Станом на 1 січня 2025 року в Україні загалом проживає майже 10,3 мільйона пенсіонерів. З них приблизно 2,8 мільйона продовжують працювати.

Як змінились виплати пенсіонерів в Україні

Станом на 1 січня 2025 року, середня пенсія в Україні сягнула 5 789,05 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Субсидію на оренду зможуть отримати не всі: у ПФУ пояснили, хто має право на таку допомогу

У працюючих пенсіонерів середні виплати вищі. Вони сягнули 6 302,76 гривні.

Як змінились виплати пенсіонерів за 2024 рік:

  • середня пенсія торік зросла на 7,5% – на 403,8 гривні;
  • середня пенсійна виплата працюючих пенсіонерів збільшилась на 11,3% – 641,71 гривні.

Найбільше, станом на початок 2025 року, в Україні громадян, що отримують пенсію за віком – 72,59%. Також українцям надають такі пенсійні виплати:

  • за інвалідністю – їх зараз отримують 15,21% від загальної кількості пенсіонерів;
  • у разі втрати годувальника – 6,51%;
  • за вислугу років – 5,12%;
  • соціальні пенсії – 0,53%;
  • довічне утримання суддів – 0,04%.