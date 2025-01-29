Станом на 1 січня 2025 року в Україні загалом проживає майже 10,3 мільйона пенсіонерів. З них приблизно 2,8 мільйона продовжують працювати.

Як змінились виплати пенсіонерів в Україні

Станом на 1 січня 2025 року, середня пенсія в Україні сягнула 5 789,05 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У працюючих пенсіонерів середні виплати вищі. Вони сягнули 6 302,76 гривні.

Як змінились виплати пенсіонерів за 2024 рік:

середня пенсія торік зросла на 7,5% – на 403,8 гривні;

середня пенсійна виплата працюючих пенсіонерів збільшилась на 11,3% – 641,71 гривні.

Найбільше, станом на початок 2025 року, в Україні громадян, що отримують пенсію за віком – 72,59%. Також українцям надають такі пенсійні виплати: