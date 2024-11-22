Україна зможе отримати 50 мільярдів доларів від G7: куди планують витратити ці кошти

Країни G7 анонсували передачу Україні 50 мільярдів доларів. Точна дата надходження коштів невідома.

Для чого Україні допомога Великої сімки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що механізм передачі цих коштів буде впроваджено до кінця 2024 року. Зараз український уряд працює над цим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Працюємо над тим, аби до кінця року запрацював механізм, за яким Україна отримає 50 мільярдів доларів від країн G7. Це кошти, які будуть надані нашій країні завдяки використанню прибутків від заморожених російських активів.

Шмигаль також уточнив для чого Українці ці кошти. Як заявив прем'єр, ці гроші необхідні для:

збільшення стійкості країни;

пришвидшення відбудови України.

Нагадаємо! Є умови при яких Україна зможе отримати не тільки прибуток, а і безпосередньо самі російські активи.