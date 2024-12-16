Як ЄС планує проводити зиму без російського газу

На 16 грудня запланована зустріч міністрів енергетики ЄС. Урядовці планують обговорити майбутнє європейського сектору енергетики.

Для чого організована ця зустріч міністрів ЄС

Цю зустріч вирішили організувати через занепокоєння, яке виникло внаслідок зростання цін на енергію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Також важливим питанням під час цієї зустрічі буде завершення транзитної угоди між Україною та Росією. Загалом міністри планують обговорити:

зниження вартості енергії;

розвиток "зеленої" енергетики;

зміцнення конкурентоспроможності у промисловості.

Зверніть увагу! Єврокомісія планує під час цієї зустрічі оновити інформацію для країн-членів, відносно підготовки до зими.

Як повідомляє Єврокомісія, європейські ринки уже готові до завершення російсько-української угоди. Які ініціативи будуть реалізовані:

у січні Єврокомісія представить ініціативу Competitiveness Compass , вона буде спрямована на зменшення залежності від викопного палива та посилення енергетичної безпеки;

, вона буде спрямована на зменшення залежності від викопного палива та посилення енергетичної безпеки; у лютому буде представлена стратегія Clean Industrial Deal, вона має на меті підтримати промисловість та сприяти забезпеченню доступної енергії.

Завданням ЄС є підготовка дорожньої карти, відносно відмови від російських енергоносіїв. Зараз вони становлять 15% від загального імпорту.

Нагадаємо! Покупці газу з Угорщини та Словаччини продовжують переговори, відносно збереження постачання газу. Йдеться про можливий механізм обміну між Росією та Азербайджаном.