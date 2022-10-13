Як прожити день без світла: поради експертів

Події на тлі ракетних обстрілів Росією енергетичної інфраструктури України, все більше викликають питання як саме підготуватися до випадків, коли вимикають енергопостачання, та як це пережити.

Як розповідає 24 каналу Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, будучи звичайним споживачем важко вплинути на процеси щодо електропостачання чи водопостачання.

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Експерт наголошує, в умовах комфорту для суспільства 12 годин без електрики, газу та води – це катастрофа.

Масові ракетні обстріли можуть продовжуватися

Експерт з ЖКП Олег Попенко зауважив, що ймовірно влучання по енергетичних об'єктах продовжаться. Таким чином, віялкові відключення можуть тривати й весь осінньо – зимовий період. До цього потрібно бути готовим.

Російські ракети в основному б'ють по об'єктах маневрувальної генерації. Це теплові електростанції, що споживають вугілля та газ.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Технічні пошкодження таких станцій можна вирішити, і навіть доволі швидко. Це відбувається через віялові відключення, тобто обмеження електропостачання.

За словами Максим Білявський, провідного експерта енергетичних програм центру Разумкова, навіть при найгіршому сценарії переривання в електропостачанні не триватимуть більше ніж 12 годин.

Максим Білявський Провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова Найбільш реалістичний сценарій в зупинці в електропостачанні – це близько 2 – 4 години. Практика крайніх трьох днів демонструє те, що наші енергетики – герої енергетичного фронту, й вони можуть розв'язати енергетичні питання за найкоротший термін.

На Київщині тривалість зупинки або ж перерване енергопостачання становило не більше, ніж 3 – 4 години. Найбільш складна ситуація спостерігалася у Львівській області. Світло було відновлене не пізніше, аніж за 12 годин.

Що робити, коли зникне світло

Насамперед до можливих перебоїв світла потрібно бути готовим завчасно, а також, зберігати спокій у такому разі.

Олег Попенко Експерт з ЖКП В першу чергу слідкувати за інформацією про відключення, як от ту що розповсюджує влада чи ДТЕК, аби бути готовим до відключення електроенергії. Якщо ви бачите, що є інформація про масові відключення на довгий період, то ви повинні розуміти, що ваш будинок стає не життєдіяльним. Тому, що відключення електроенергії в осінньо-зимовий період фактично призведе до того, що багатоквартирний будинок не буде працювати. Не працюватиме підкачка води, опалення, не працюватиме гаряча та холодна вода.

За словами експерта, підготувати оселю до відключення електроенергії в приватному секторі простіше. Можна придбати генератор – 5 кіловатний коштуватиме мінімально 15 тисяч гривень. Він дозволить розв'язувати питання електроенергії в приміщенні.

Генератор на 40 квартирний під'їзд майже не можливо купити. Його вартість близько 700 тисяч гривень. При цьому він споживає близько 4,5 літра дизпалива на годину.

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Якщо ж відключення електроенергії лише тимчасове, то експерти радять запастися:

Водою. Наберіть у всі можливі ємкості води. Це можна зробити навіть, якщо у квартирі є ванна. Це насамперед важливо для каналізації, адже потрібно буде ходити в туалет.

Наберіть у всі можливі ємкості води. Це можна зробити навіть, якщо у квартирі є ванна. Це насамперед важливо для каналізації, адже потрібно буде ходити в туалет. Туристичними примусами: г азові пальники та лампи. Це допоможе у приготуванні їжі.

азові пальники та лампи. Це допоможе у приготуванні їжі. Павербанками, батарейками, пристроями, які дають можливість заряджати мобільні пристрої від енергії сонця, акумуляторними батареями. Не забувайте завжди тримати свої мобільні пристрої зарядженими.

Не забувайте завжди тримати свої мобільні пристрої зарядженими. Теплим одягом, ковдрами та взуттям.

Коли розпочнеться справжня холодна зима, і від електроенергії залежатиме ще й теплокомуненерго, такі наслідки від обстрілів будуть більш проблемними. Ми, як газифікована країна, сильно залежимо зимою від газу, бо це тепло у більшості домівок,

– каже Юрій Корольчук.



Що робити при відсутності газу / Інфографіка 24 каналу

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