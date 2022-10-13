Как рассказывает 24 каналу Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, будучи обычным потребителем, трудно повлиять на процессы по электроснабжению или водоснабжению.

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Эксперт отмечает, что в условиях комфорта для общества 12 часов без электричества, газа и воды – это катастрофа.

Массовые ракетные обстрелы могут продолжаться

Эксперт по ЖКУ Олег Попенко отметил, что вероятно попадания по энергетическим объектам продолжатся. Таким образом, веерные отключения могут продолжаться и весь осенне-зимний период. К этому нужно быть готовым.

Российские ракеты в основном бьют по объектам маневрирующей генерации. Это тепловые электростанции, потребляющие уголь и газ.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Технические повреждения таких станций можно решить и даже довольно быстро. Это происходит из-за веерных отключений, то есть ограничения электроснабжения.

По словам Максим Белявский, ведущего эксперта энергетических программ центра Разумкова, даже при худшем сценарии прерывания в электроснабжении не будут продолжаться более 12 часов.

Максим Белявский Ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова Наиболее реалистичный сценарий в остановке в электроснабжении – это около 2 – 4 часов. Практика последних трех дней демонстрирует то, что наши энергетики – герои энергетического фронта, и они могут решить энергетические вопросы в кратчайшие сроки.

На Киевщине продолжительность остановки или прерванное энергоснабжение составляло не более 3 – 4 часов. Наиболее сложная ситуация наблюдалась во Львовской области. Свет был восстановлен не позднее чем через 12 часов.

Что делать, когда исчезнет свет

Прежде всего к возможным перебоям света нужно быть готовым заранее, а также сохранять спокойствие в таком случае.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ В первую очередь следить за информацией об отключении, как распространяемая властью или ДТЭК, чтобы быть готовым к отключению электроэнергии. Если вы видите, что есть информация о массовых отключениях на долгий период, то вы должны понимать, что ваш дом становится не жизнедеятельным. Потому что отключение электроэнергии в осенне-зимний период фактически приведет к тому, что многоквартирный дом не будет работать. Не будет работать подкачка воды, отопление, не будет работать горячая и холодная вода.

По словам эксперта, подготовить дом к отключению электроэнергии в частном секторе проще. Можно приобрести генератор – 5 киловаттный будет стоить минимально 15 тысяч гривен. Он позволит решать вопросы электроэнергии в помещении.

Генератор на 40 квартирный подъезд почти невозможно купить. Его стоимость около 700 тысяч гривен. При этом он потребляет около 4,5 литра дизтоплива в час.

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Если же отключение электроэнергии только временное, то эксперты советуют запастись:

водой. Наберите во все емкости воды. Это можно сделать даже если в квартире есть ванна. Это, прежде всего, важно для канализации, ведь нужно будет ходить в туалет.

Наберите во все емкости воды. Это можно сделать даже если в квартире есть ванна. Это, прежде всего, важно для канализации, ведь нужно будет ходить в туалет. Туристическими примусами: газовые горелки и лампы. Это поможет в приготовлении пищи.

газовые горелки и лампы. Это поможет в приготовлении пищи. Павербанками, батарейками, устройствами, позволяющими заряжать мобильные устройства от энергии солнца, аккумуляторными батареями. Не забывайте всегда держать мобильные устройства заряженными.

Не забывайте всегда держать мобильные устройства заряженными. Теплой одеждой, одеялами и обувью.

Когда начнется холодная зима, и от электроэнергии будет зависеть еще и теплокоммунэнерго, такие последствия от обстрелов будут более проблемными. Мы, как газифицированная страна, сильно зависим зимой от газа, потому что это тепло в большинстве домов,

– говорит Юрий Корольчук.



Что делать при отсутствии газа / Инфографика 24 канала

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