Запасатися не тільки їжею: що придбати у разі вимкнення світла та газу

17 жовтня 2022 , 11:37
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З прийдешніми морозами та невідомістю щодо опалювального сезону, українцям залишається лише одне - готуватися до цієї зими ретельно. Які речі варто придбати у разі відключення світла та газу, читайте у матеріалі.

Відключення світла можуть бути регулярними

Як розповів 24 каналу експерт з ЖКП Олег Попенко, найімовірніше влучання по енергетичних об'єктах продовжаться. Відтак, віялкові відключення світла можуть тривати усю осінь та зиму. 

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Олег Попенко

Експерт з ЖКП

В першу чергу слідкувати за інформацією про відключення, як от ту що розповсюджує влада чи ДТЕК, аби бути готовим до відключення електроенергії. Якщо ви бачите, що є інформація про масові відключення на довгий період, то ви повинні розуміти, що ваш будинок стає не життєдіяльним. Тому, що відключення електроенергії в осінньо-зимовий період фактично призведе до того, що багатоквартирний будинок не буде працювати. Не працюватиме підкачка води, опалення, не працюватиме гаряча та холодна вода.

Що придбати

  • Звичайно, що у пригоді стане генератор;
Він дозволить розв'язувати питання електроенергії в приміщенні. Проте, це діятиме лише у випадку, коли люди живуть у приватному будинку. Адже генератор на 40 квартирний під'їзд коштує близько 700 тисяч гривень і споживає близько 4,5 літра дизпалива на годину. 
  • Свічки та сірники; 
  • Ліхтарики та батарейки;
  • Адаптер до зарядки в авто;
  • Павербанки та акумулятори (їх тримати постійно зарядженими);
  • Пристрої, які дають можливість заряджати мобільні пристрої від енергії сонця;
  • Запастися водою. Наберіть у всі можливі порожні ємкості;


Що робити, якщо зникло світло / Інфографіка 24 каналу

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Зникло газопостачання: що робити

Якщо зникне газопостачання, зникне й опалення у більшості квартирах. У такому випадку слід запастися:

  • Сухим спиртом;
  • Туристичними примусами, тобто пальниками, завдяки якими можна приготувати їжі;
  • Балоном з газом;
  • Запасами їжі (як швидкого приготування, так і продуктів, що довго зберігаються: консерви, крупи та решта). 
  • Знайдіть альтернативу батареям, а саме електрообігрівачі, УФО, вентилятори з теплим повітрям та кондиціонери;
  • Використовуйте грілку. Вона допоможе зігрітися у власному ліжку.
Зробити можна власноруч: з пластикової пляшки та гарячої води. 
  • Якщо є каміни, печі, буржуйки чи інших прилади для обігріву за допомогою сировини, це також врятує ситуацію.
Для цього варто запастися дровами, вугілля чи хмизом. Але такий вид опалення можливий лише у приватному будинку.


Як діяти, якщо зникне газопостачання / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Валерія Городинська