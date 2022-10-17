Запасатися не тільки їжею: що придбати у разі вимкнення світла та газу
З прийдешніми морозами та невідомістю щодо опалювального сезону, українцям залишається лише одне - готуватися до цієї зими ретельно. Які речі варто придбати у разі відключення світла та газу, читайте у матеріалі.
Відключення світла можуть бути регулярними
Як розповів 24 каналу експерт з ЖКП Олег Попенко, найімовірніше влучання по енергетичних об'єктах продовжаться. Відтак, віялкові відключення світла можуть тривати усю осінь та зиму.
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В першу чергу слідкувати за інформацією про відключення, як от ту що розповсюджує влада чи ДТЕК, аби бути готовим до відключення електроенергії. Якщо ви бачите, що є інформація про масові відключення на довгий період, то ви повинні розуміти, що ваш будинок стає не життєдіяльним. Тому, що відключення електроенергії в осінньо-зимовий період фактично призведе до того, що багатоквартирний будинок не буде працювати. Не працюватиме підкачка води, опалення, не працюватиме гаряча та холодна вода.
Що придбати
- Звичайно, що у пригоді стане генератор;
- Свічки та сірники;
- Ліхтарики та батарейки;
- Адаптер до зарядки в авто;
- Павербанки та акумулятори (їх тримати постійно зарядженими);
- Пристрої, які дають можливість заряджати мобільні пристрої від енергії сонця;
- Запастися водою. Наберіть у всі можливі порожні ємкості;
Що робити, якщо зникло світло / Інфографіка 24 каналу
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Зникло газопостачання: що робити
Якщо зникне газопостачання, зникне й опалення у більшості квартирах. У такому випадку слід запастися:
- Сухим спиртом;
- Туристичними примусами, тобто пальниками, завдяки якими можна приготувати їжі;
- Балоном з газом;
- Запасами їжі (як швидкого приготування, так і продуктів, що довго зберігаються: консерви, крупи та решта).
- Знайдіть альтернативу батареям, а саме електрообігрівачі, УФО, вентилятори з теплим повітрям та кондиціонери;
- Використовуйте грілку. Вона допоможе зігрітися у власному ліжку.
- Якщо є каміни, печі, буржуйки чи інших прилади для обігріву за допомогою сировини, це також врятує ситуацію.
Як діяти, якщо зникне газопостачання / Інфографіка 24 каналу