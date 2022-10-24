Ймовірні перебої зі світлом усю зиму: до чого готуватися українцям
Енергосистема України потерпає від ворожих обстрілів. Такий хід подій може тривати, за прогнозами експертів, й увесь опалювальний сезон. Як готуватися українцям до можливих перебоїв з світлом, читайте у матеріалі.
Як розповідає 24 каналу Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова, обстріли енергосистеми України – це фактично терористичні атаки Росії. До того, що будуть перебої з енергопостачанням варто бути готовим.
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Поради щодо того, як діяти у разі обмеження світла
- Підготувати висококалорійні запаси продуктів та води, у разі вимкнення світла;
- Не забувати про павербанки;
- Якщо не має змоги придбати павербанк, то можна використати альтернативний варіант: заряджати телефон від портативного комп'ютера, коли вони відімкнені від мережі;
- Щодо їжі, то на щастя з газопостачанням все гаразд, і приготувати якусь страву завдяки газу можна.
Що робити, якщо вимкнули світло / Інфографіка 24 каналу
Андрій Закревський, експерт з енергетики, говорить, що на вихідні, якщо дозволяє погода, не залишайтеся вдома, для того, щоб не використовувати побутові електричні прилади і тим самим зменшити споживання електроенергії.
- Краще такі дні провести на свіжому повітрі, або ж зайняти себе чимось веселим. Це може бути і якась гра, читання книг та інше.
- Варто багато готувати одразу на декілька діб, аби щодня не використовувати електроприлади. До прикладу, приготувати їжу об 11 вечора на 3 – 4 дні.
- Розглядати віялкові відключення, як запрошення у гості. Можна зібратися декількома сім'ями в одній квартирі і, відповідно, менше використовувати електроенергію.
Ми можемо таким чином зекономити 70% споживання.
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Правило: одна лампа плюс один прилад одночасно
В "Укренерго" пояснили як українцям можна економити світло. До прикладу, не вмикати багато приладів одночасно, а лише одну лампочку та один приклад:
- якщо працює духовка – не вмикаємо тоді чайник, фен чи праску;
- якщо прасуємо чи пилососимо – не вмикаємо електроплиту, чи духовку.
Як розумно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу