Ймовірні перебої зі світлом усю зиму: до чого готуватися українцям

Енергосистема України потерпає від ворожих обстрілів. Такий хід подій може тривати, за прогнозами експертів, й увесь опалювальний сезон. Як готуватися українцям до можливих перебоїв з світлом, читайте у матеріалі.

Як розповідає 24 каналу Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова, обстріли енергосистеми України – це фактично терористичні атаки Росії. До того, що будуть перебої з енергопостачанням варто бути готовим.

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Поради щодо того, як діяти у разі обмеження світла

Підготувати висококалорійні запаси продуктів та води, у разі вимкнення світла;

Не забувати про павербанки;

Якщо не має змоги придбати павербанк, то можна використати альтернативний варіант: заряджати телефон від портативного комп'ютера, коли вони відімкнені від мережі;

Щодо їжі, то на щастя з газопостачанням все гаразд, і приготувати якусь страву завдяки газу можна.



Що робити, якщо вимкнули світло / Інфографіка 24 каналу

Андрій Закревський, експерт з енергетики, говорить, що на вихідні, якщо дозволяє погода, не залишайтеся вдома, для того, щоб не використовувати побутові електричні прилади і тим самим зменшити споживання електроенергії.

Краще такі дні провести на свіжому повітрі, або ж зайняти себе чимось веселим. Це може бути і якась гра, читання книг та інше.

Варто багато готувати одразу на декілька діб, аби щодня не використовувати електроприлади. До прикладу, приготувати їжу об 11 вечора на 3 – 4 дні.

Розглядати віялкові відключення, як запрошення у гості. Можна зібратися декількома сім'ями в одній квартирі і, відповідно, менше використовувати електроенергію.

Андрій Закревський Експерт з енергетики Ми можемо таким чином зекономити 70% споживання.

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Правило: одна лампа плюс один прилад одночасно

В "Укренерго" пояснили як українцям можна економити світло. До прикладу, не вмикати багато приладів одночасно, а лише одну лампочку та один приклад:

якщо працює духовка – не вмикаємо тоді чайник, фен чи праску;

якщо прасуємо чи пилососимо – не вмикаємо електроплиту, чи духовку.



Як розумно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу

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