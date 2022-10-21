Проте попередили, що це не стосується заряджання мобільного телефону, оскільки зарядка до них не споживає багато електрики. Про те, як краще економити світло в "Укренерго" розповіли на прикладі 20 жовтня, інформує 24 канал.

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В "Укренерго" повідомили, як можна економити світло

На жаль, ситуація в енергосистемі ще не стабілізувалася повністю, ми все ще проситимемо вас про економію і ще певний час будемо змушені застосовувати обмеження,

– повідомили в "Укренерго".

Там пригадали, що в енергосистемі є години максимального споживання – з 7 до 11 ранку та з 17 до 23 вечора.

Напередодні, 20 жовтня люди частково почули заклики "Укренерго". Адже спочатку дня економили, проте після 10 ранку споживання світла зросло:

тобто пік змістився на 10 ранку, але не зник;

диспетчери відключили світло в центральному і північному регіонах;

тому компанія попросила всіх уважно поставитися до прохань та не вмикати багато приладів одночасно.

Якби всі дослуховувалися поради "одна лампа плюс один прилад одночасно" – відключення могли б бути коротшими. Або подекуди їх могло б і не бути,

– пояснили в компанії.

В "Укренерго" навели приклади:

якщо працює духовка – не вмикаємо тоді чайник, фен чи праску;

якщо прасуємо чи пилососимо – не вмикаємо електроплиту чи духовку.

Як українці економили 20 жовтня

В "Укренерго" розповіли, що 20 жовтня:

кияни споживали о 10 ранку стільки ж, як і ввечері 19 жовтня;

мешканці Київської та Чернігівського області більше на 17% і 9% відповідно;

пікове споживання зросло на Херсонщині та Миколаївщині;

решта регіонів використали менше світла, ніж ввечері 19 жовтня;

проте в Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях однаково довелося відключати електрику.

Водночас ввечері українці в Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській та Сумській областях вжили на 5,4% менше світла, порівняно з 19 жовтня.

Попри холод, людей попросили економити електрику. Тому що тоді відновлення та балансування енергосистеми пройде швидше.



Як Україна економила електроенергію 20 жовтня / Інфографіка 24 каналу

Шмигаль розповів, де в Україні досі немає світла

Денис Шмигаль заявив, що майже усі контрольовані Україною території забезпечені електрикою.

Зараз 99% населених пунктів, де на постійній основі немає світла – це або окуповані території, або населені пункти в безпосередній близькості до зони бойових дій, і там немає можливостей зробити ремонти,

– пояснив Денис Шмигаль.

Також прем'єр додав, що всі служби працюють на місцях цілодобово, проте обмеження і відключення однаково можливі по всій Україні.

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