Для чого обмеження електроенергії

В Україні продовжуватимуться обмеження електропостачання. Про це розповів 24 каналу Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова.

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Обмеження будуть насамперед для того, щоб:

створити умови для ремонтних робіт на об'єктах, що були уражені;

забезпечити мобільний перетік електричної енергії з регіонів, де з електропостачанням все добре, у регіони, які страждають на дефіцит.

Чи може ситуація погіршитися: за яких умов

Експерт наголошує на тому, що все може погіршитися у разі сегментація енергосистеми України.

Максим Білявський Провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова Найгірший сценарій, який може бути – це сегментація енергосистеми України на регіони, які мають профіцит електричної енергії, і регіони, які мають дефіцит. Для того, аби збалансувати енергетичну систему, уряд України ініціював акцію, яка має на меті зменшити енергоспоживання в побуті в години пікового навантаження.

Важливо, що такі обмеження з електроенергією не нова практика. В країнах ЄС теж таке є. Лише практикують її не на побутових споживачах, а на промислових. Відтак, енергетичні підприємства самі обирають час, коли вони можуть зменшити енергоспоживання. Такий інструмент допомагає у збалансуванні енергетичної системи.

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Чи обстрілюватиме Росія ще й газові об'єкти

Цілком ймовірно, що Росія намагатиметься обстрілювати після енергетичної інфраструктури України, ще й газові об'єкти.

Проте, як розповів Юрій Щедрін, експерт "Центру розвитку міста", такими діями росіяни "самі вистрелять собі у ногу". Адже треба розуміти, що від газотранспортної системи України залежить і сама Росія. Російський газ ще прокачується через Україну.

Зараз в Україні запас газу складає близько 15 мільярдів кубометрів газу. Хоч раніше планували запас у розмірі 19 мільярдів кубометрів газу.

За прогнозами експерта, даного обсягу, який є зараз, більш ніж достатньо для споживачів.

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