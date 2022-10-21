Відповідну інформацію Денис Шмигаль повідомив 21 жовтня на засіданні уряду, повідомляє 24 канал. Прем'єр пояснив, що світла немає там, де немає можливості провести ремонтні роботи.

Зауважте Як довго українцям потрібно буде економити електроенергію

Шмигаль пояснив, де досі відключене світло

Прем'єр-міністр України розповів, що всі служби працюють на місцях цілодобово, проте:

обмеження і відключення можливі;

особливо в регіонах із традиційно великим споживанням та в тих, які постраждали від ракетних обстрілів – у центральних областях, північно-східних та західних.

Але майже усі контрольовані Україною території забезпечені електроенергією. Зараз 99% населених пунктів, де на постійній основі немає світла – це або окуповані території, або населені пункти в безпосередній близькості до зони бойових дій, і там немає можливостей зробити ремонти,

– пояснив Денис Шмигаль.

Він попередив, що енергетики можуть відключати світло на певний час для проведення ремонтів та, щоб збалансувати роботу нашої енергосистеми.

Денис Шмигаль заявив, що й надалі важливо економити електрику. Особливо зранку й увечері, щоб запобігти відключенням світла. Прем'єр пояснив, що це стосується не тільки населення, а й бізнесу.

Українці зменшили споживання світла на понад 5%

Вчора (20 жовтня – 24 канал) українці у вечірні години знизили споживання на 5,4%, порівняно з попереднім днем. Це і є наша відповідь ворогу і так потрібно продовжувати!

– сказав прем'єр.

Денис Шмигаль розповів, що у Чернівецькій, Хмельницькій, Полтавській та Сумській області люди найбільше зекономили електрики.

Прем'єр-міністр закликав всією країною допомагати нашій енергосистемі та енергетикам, економно використовуючи електрику.

У деяких областях не буде світла

В "Укренерго" 21 жовтня ввели тимчасове обмеження споживання електрики в низці областей. Зокрема, світло можуть вимикати у:

Києві та Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

та Житомирській областях.



Що робити, якщо у вас зникне світло / Інфографіка 24 канал

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