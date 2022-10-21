З початку жовтня, Росія своїми ворожими обстрілами знеструмити близько 40% енергетичної інфраструктури України.

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Радник міністра енергетики України Олександр Харченко зазначив, що такий відсоток пошкодженої інфраструктури та генеруючих потужностей – це серйозно.

Скільки потрібно часу на відновлення електросистеми в Україні

Як розповідає 24 каналу Андрій Закревський, експерт з енергетики, для відновлення світла в Україні використовуватимуть розподільчі сітки. Такі ігри з відновленням будуть продовжуватимуться до весни.

Андрій Закревський Експерт з енергетики В Україні енергосистема, через те, що "лягла" промисловість, має потенціал перепідключень аварійних. Але, на жаль, цей потенціал теж вже був атакований Росією. Коли б'ють по чомусь потужному, для розв'язання проблем використовують щось менш потужне, до якого потрібно ставитись з економією. Саме тому українців й просять про обмеження споживання.

Що це означатиме для українців

За оцінками Максима Білявського, економія електроенергії для споживачів має тривати не більше ніж 2 доби. Крім того, варто звикнути до відповідального споживання енергоресурсів у період війни.

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Це позначиться на платіжках. Адже ми будемо кип'ятити воду не з використанням електрочайника, а завдяки газової плити. Проте, українці хазяйновиті люди, і я впевнений, що ми у будь-якому випадку знайдемо вихід з ситуації,

– додає співрозмовник.



Як розумно користуватись енергоємними електроприладами / Інфографіка 24 каналу​

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