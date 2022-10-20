Ситуація зі стабілізаційними відключеннями в Україні
"Укренерго" ввело обмеження споживання світла у центральних областях України через швидке збільшення рівня споживання електроенергії. Також влада Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей закликала населення терміново зменшити використання електроенергії.
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Перебої світла сьогодні були й на Харківщині. Там обмежили електропостачання у громадах на території обслуговування Мереф'янського, Люботинського та Зміївського районів електричних мереж.
Загалом сьогоднішні віялові відключення насамперед повинні були стосуватись підприємств та заводів, але влада наголошувала, у разі, якщо цього буде недостатньо, населенню також відключатимуть світло на деякий час.
Актуально Як перевірити онлайн, де відключатимуть світло в Києві
На який період вимикають електроенергію
В Укренерго повідомили, що відключення відбуватиметься для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак воно може повторитись для деяких споживачів протягом доби через 8 годин, якщо Укренерго не скасує введення стабілізаційних відключень.
Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 8-ї о 12-ї ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, то повторне відключення буде з 20:00 до 24:00,
– пояснили там.
Українців закликають зменшити використання електроенергії
Влада сьогодні попросила мешканців усіх регіонів максимально обмежити споживання електроенергії не лише у пікові години електроспоживання, але протягом всього дня – з 07:00 до 23:00.
Українців закликають економити електроенергію / Інфографіка 24 каналу
Зменшити споживання електроенергії, можна змінивши підхід та час використання енергоємних приладів
- Бойлер споживає від 2 кіловат-годину, тож, щоб зменшити використання електроенергії необхідно вмикати його лише для нагріву води, а потім – вимикати. Якщо ваш бойлер ввімкнений цілодобово, це суттєво збільшує споживання електроенергії. Це досить не раціонально особливо, з огляду на те, що гарячою водою ви користуєтесь лише, за потреби. Також у цей час краще відмовитись від прийому ванни, а надавати перевагу душу.
- Кондиціонери та обігрівачі споживають від 0,7 кіловат-години. Їх теж краще вмикати для обігріву лише вночі, коли споживання відчутно зменшується по всій країні.
- Пральна машина – від 0,7 кіловат-години. Зауважимо, що у більшості машин є функція "відкладене прання". Тож за перучи вночі ви також можете допомогти своїй країні та зменшити електроспоживання у пікові години.
- Мікрохвильовка – від 0,8 кіловат-години, тож, якщо у вас встановлена електрична плита, то краще використовувати її для підігріву їжі. Адже вона споживає лише від 3,5 кіловат-годину, що суттєво менше.
- Павербанки, акумулятори та інші системи зберігання енергії – це від 0,06 кіловат-годину. Тож краще такі прилади заряджати вночі й користуватись ними удень.
- Лампи, світильники – зменшити споживання можна, замінивши лампи розжарювання на LED, адже вони споживають від 0,1 кіловат-години та 0,009 кіловат-годину відповідно.
- Телевізор в середньому споживає від 0,08 кіловат-годину. Тож переглянути фільм можна на зарядженому планшеті чи комп'ютері, а новини оперативно прочитати у телеграм-каналах через смартфон.
- Пилосос можна замінити на звичайний віник чи вологу ганчірку, таким чином споживши на від 2 кіловат-годину менше.
- Посудомийна машина – від 1,05 кіловат-годину, тож найближчими днями посуд варто мити вручну.
- Електродуховки, пічки – від 1 кіловат-годину, тож теж намагайтесь обмежити їх використання.
- Праска – від 2,2 кіловат-години. Спробуйте ці дні підбирати одяг, котрий не потребує прасування.
- Фени, плойки та інші прилади для укладання волосся – від 2,2 кіловат-години. Відмовившись від цих приладів, або обмеживши мінімально використання цих приладів ви можете не лише допомогли зменшити енергоспоживання, але й зробити невеликий відпочинок для вашого волосся, що точно позитивно відіб'ється на його стані.
Як розумно користуватись енергоємними приладами / Інфографіка 24 каналу