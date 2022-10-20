Віялові відключення світла

Станом на 19 жовтня Росія пошкодила майже 40% електростанцій України для відновлення яких необхідна економія електроенергії. Тож в Укренерго повідомили про запровадження відключення електроенергії для уникнення аварій.

Читайте також Кредит у біткойні: чи вигідніший він за традиційну позику

Також через похолодання українці почали більше споживати електроенергії, активніше користуючись кондиціонерами, обігрівачами тощо. У зв'язку з цим в деяких містах вже повідомили про початок опалювального сезону. Наприклад, у Сумах та Києві.

Важливо! Відключення триватимуть для кожного клієнта не більше, ніж 4 години, але якщо дисбаланс енергосистеми значний, цей час може збільшитись, підкреслили в Укренерго.

Як киянам перевірити онлайн, чи відключать світло

Щоб отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії на вашій вулиці, потрібно перейти за посиланням, натиснувши тут.

Далі ввести вулицю та номер будинку. Якщо за вашою адресою час не визначається, ймовірно відключення у вашому будинку не буде відбуватися.

Також, якщо сервіс не знаходить номер вашого будинку, то ви можете ввести сусідній номер, щоб дізнатись приблизну інформацію. Зауважимо, що сервіс працює з перебоями та іноді досить довго вантажить.

Сервіс, щоб дізнатись про можливі відключення електроенергії на вашій вулиці / Скриншот з YASNO

Також українців влада закликає обмежити користування енергоємними електроприладами та зменшити споживання електроенергії, особливо ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів попросили обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Як розумно користуватись енергоємними електроприладами / Інфографіка 24 каналу

Втомилися ділитися прибутком з посередниками? Глобальна криптобіржа Bybit надала можливість спотової торгівлі криптовалютою з нульовою комісією.