Віялові відключення світла
Станом на 19 жовтня Росія пошкодила майже 40% електростанцій України для відновлення яких необхідна економія електроенергії. Тож в Укренерго повідомили про запровадження відключення електроенергії для уникнення аварій.
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Також через похолодання українці почали більше споживати електроенергії, активніше користуючись кондиціонерами, обігрівачами тощо. У зв'язку з цим в деяких містах вже повідомили про початок опалювального сезону. Наприклад, у Сумах та Києві.
Як киянам перевірити онлайн, чи відключать світло
- Щоб отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії на вашій вулиці, потрібно перейти за посиланням, натиснувши тут.
- Далі ввести вулицю та номер будинку. Якщо за вашою адресою час не визначається, ймовірно відключення у вашому будинку не буде відбуватися.
- Також, якщо сервіс не знаходить номер вашого будинку, то ви можете ввести сусідній номер, щоб дізнатись приблизну інформацію. Зауважимо, що сервіс працює з перебоями та іноді досить довго вантажить.
Сервіс, щоб дізнатись про можливі відключення електроенергії на вашій вулиці / Скриншот з YASNO
Також українців влада закликає обмежити користування енергоємними електроприладами та зменшити споживання електроенергії, особливо ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів попросили обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.
Як розумно користуватись енергоємними електроприладами / Інфографіка 24 каналу