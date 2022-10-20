Веерные отключения света

По состоянию на 19 октября Россия повредила почти 40% электростанций Украины, для восстановления которых необходима экономия электроэнергии. Поэтому в Укрэнерго сообщили о введении отключения электроэнергии во избежание аварий.

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Также из-за похолодания украинцы стали больше потреблять электроэнергии, более активно пользуясь кондиционерами, обогревателями и так далее. В связи с этим в некоторых городах уже сообщили о начале отопительного сезона. К примеру, в Сумах и Киеве.

Важно! Отключения будут длиться для каждого клиента не более 4 часов, но если дисбаланс энергосистемы значителен, это время может увеличиться, подчеркнули в Укрэнерго.

Как киевлянам проверить онлайн, отключат ли свет

Чтобы получить информацию о возможных отключениях электроэнергии на вашей улице, нужно перейти по ссылке, нажав здесь.

Далее ввести улицу и номер дома. Если по вашему адресу время не определяется, вероятно отключение в вашем доме не будет происходить.

Также, если сервис не находит номер вашего дома, вы можете ввести соседний номер, чтобы узнать приблизительную информацию. Отметим, что сервис работает с перебоями и иногда достаточно долго грузит.

Сервис, чтобы узнать возможные отключения электроэнергии на вашей улице / Скриншот с YASNO

Также украинцев власти призывают ограничить использование энергоемких электроприборов и уменьшить потребление электроэнергии, особенно вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес-клиентов попросили ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Как разумно пользоваться энергоемкими электроприборами / Инфографика 24 канала

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