Соответствующую информацию Денис Шмыгаль сообщил 21 октября, сообщает 24 канал. Шмыгаль объяснил, что света нет там, где нет возможности провести ремонтные работы.

Заметьте Как долго украинцам нужно будет экономить электроэнергию

Шмигаль объяснил, где до сих пор отключен свет

Премьер-министр Украины рассказал, что все службы работают на местах круглосуточно, однако:

ограничения и отключения возможны;

особенно в регионах с традиционно большим потреблением и в пострадавших от ракетных обстрелов – в центральных областях, северо-восточных и западных.

Но почти все контролируемые Украиной территории обеспечены электроэнергией. Сейчас 99% населенных пунктов, где на постоянной основе нет света – это либо оккупированные территории, либо населенные пункты в непосредственной близости от зоны боевых действий, и там нет возможностей производить ремонты,

– объяснил Денис Шмыгаль.

Он предупредил, что энергетики могут отключать свет на время для проведения ремонтов и чтобы сбалансировать работу нашей энергосистемы.

Денис Шмыгаль заявил, что и дальше важно экономить электричество. В частности, это важно утром и вечером, чтобы предотвратить отключение света. Премьер объяснил, что это касается не только населения, но и бизнеса.

Украинцы снизили потребление света более чем на 5%

Вчера (20 октября – 24 канал) украинцы в вечерние часы снизили потребление на 5,4% по сравнению с предыдущим днем. Это и есть наш ответ противнику, и так нужно продолжать!

– сказал премьер.

Денис Шмигаль рассказал, что в Черновицкой, Хмельницкой, Полтавской и Сумской области люди больше всего сэкономили электричества.

Премьер-министр призвал всей страной помогать нашей энергосистеме и энергетикам, экономно используя электроэнергию.

В некоторых областях не будет света

В "Укрэнерго" 21 октября ввели временное ограничение потребления электричества в ряде областей. В частности, свет могут выключать в:

Киеве и Киевской области,

Черниговской области,

Черкасской области,

и в Житомирской области.

Что делать, если у вас исчезнет свет / Инфографика 24 канал

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