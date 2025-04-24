США можуть знизити мита для Китаю вдвічі: за яких умов це відбудеться

Трамп розглядає можливість зниження мит для Китаю до 50 – 65%. Таким чином Вашингтон хоче знизити напругу між ним та Пекіном.

Як можуть змінитись мита США для Китаю

Станом на зараз, мита США для Китаю складають – 145%, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Джерела WSJ вказують на те, що Трамп ще не ухвалив остаточне рішення. Наразі тривають обговорення і розгляд варіантів.

До того ж Трамп не збирається діяти односторонньо. Він очікує кроки у відповідь від Пекіну.

Куш Десай Представник Білого дому Президент Трамп чітко дав зрозуміти: Китай має укласти угоду зі США. Коли буде ухвалено рішення щодо мит, воно надійде безпосередньо від президента. Все інше – лише спекуляції.

Один з варіантів, який розглядає адміністрація Трампа – багаторівнева система, схожа на запропоновану Конгресом в кінці минулого року:

тарифи 35% будуть розповсюджуватись на товари, які США не вважають загрозою національній безпеці;

мінімум 100% – на стратегічно важливі товари.

Згідно з вказаним законопроєктом, такі мита мали б впроваджуватись протягом 5 років.

Нагадаємо! Раніше Трамп зробив заяву, що він готовий зменшити тарифи на китайські товари. Проте вони точно не будуть нульовими.