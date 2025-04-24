США можуть знизити мита для Китаю вдвічі: за яких умов це відбудеться
- Трамп розглядає зменшення мит для Китаю до 50 – 65% з метою зниження напруги між США та Пекіном.
- Трамп очікує кроки у відповідь від Пекіну і ще не ухвалив остаточне рішення.
Трамп розглядає можливість зниження мит для Китаю до 50 – 65%. Таким чином Вашингтон хоче знизити напругу між ним та Пекіном.
Як можуть змінитись мита США для Китаю
Станом на зараз, мита США для Китаю складають – 145%, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Читайте також Торгівельне домінування між США та ЄС: хто вважається світовим лідером
Джерела WSJ вказують на те, що Трамп ще не ухвалив остаточне рішення. Наразі тривають обговорення і розгляд варіантів.
До того ж Трамп не збирається діяти односторонньо. Він очікує кроки у відповідь від Пекіну.
Президент Трамп чітко дав зрозуміти: Китай має укласти угоду зі США. Коли буде ухвалено рішення щодо мит, воно надійде безпосередньо від президента. Все інше – лише спекуляції.
Один з варіантів, який розглядає адміністрація Трампа – багаторівнева система, схожа на запропоновану Конгресом в кінці минулого року:
- тарифи 35% будуть розповсюджуватись на товари, які США не вважають загрозою національній безпеці;
- мінімум 100% – на стратегічно важливі товари.
Згідно з вказаним законопроєктом, такі мита мали б впроваджуватись протягом 5 років.
Нагадаємо! Раніше Трамп зробив заяву, що він готовий зменшити тарифи на китайські товари. Проте вони точно не будуть нульовими.