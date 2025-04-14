90 угод за 90 днів: для чого насправді Трампу послаблення мит

Трамп впровадив так звану "тарифну паузу" на 90 днів. Тобто, нові мита США у цей період не діють для більшості країн.

Чи планує Трамп знижувати мита

Адміністрація Трампа планує укласти 90 торгівельних угод протягом цих 90 днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Пітер Наварро Радник Білого дому з питань торгівлі Отже, ми збираємося укласти 90 угод за 90 днів. Це можливо. Зрештою, Трамп, бос, буде головним переговірником. Нічого не робиться без його дуже уважного вивчення.

Також однією з цілей Трампа на цей період є – відновлення довіри фінансових ринків. Ще на минулому тижні інвестори продавали боргові зобов'язання Казначейства США, це причинило:

зростання процентних ставок;

зниження курсу долара.

Зверніть увагу! Імовірно, ці явища відбувалися на тлі побоювання виникнення рецесії в США і відновлення інфляції.

14 квітня глава торгового представництва ЄС Марош Шефчович прибуде до Вашингтона, аби провести переговори щодо мит. Міністр торгівлі США Говард Лунтік заявив, що Трамп готовий до розмов із партнерами, відносно зниження тарифів.

Однак варто зауважити, що події можуть розвиватися по різному:

Трамп підпише угоду про зниження мит, якщо від партнерів надійде хороша пропозиція;

якщо ж домовитись не вдасться, Трамп готовий впровадити високі мита проти цієї країни.

Для кого Трамп планує ввести винятки з 10% тарифу

Як повідомляє Bloomberg, Трамп заявив, що він готовий до впровадження винятків з 10% тарифу для більшості торгових партнерів США. Водночас американський президент називає цей розмір мит мінімальним.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Зі зрозумілих причин може бути кілька винятків, але я б сказав, що 10% – це мінімум.

Причини, які вважаються винятковими, Трамп не назвав. Варто зауважити, що політика президента США загалом викликає багато питань, зокрема, через ситуацію на фінансових ринках.

На минулому тижні Трамп ухвалив рішення про зростання мит. А уже 9 квітня повідомив про 90-денну паузу. Внаслідок цього, фінансові ринки "здригнулися".

Нагадаємо! Водночас з введенням 90-денної Паузи, Трамп підвищив мита для Китаю. Зараз ці тарифи сягають 145%.