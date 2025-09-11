Укр Рус
Економіка Новини економіки Центральний банк Туреччини знижує процентну ставку на другому засіданні поспіль, – WSJ
11 вересня, 15:57
3

Центральний банк Туреччини знижує процентну ставку на другому засіданні поспіль, – WSJ

Артур Дубровенко
Основні тези
  • Центральний банк Туреччини знизив ключову ставку з 43% до 40,5%, зазначивши, що інфляція сповільнюється.
  • Попри зростання ВВП на 1,6% у другому кварталі, кінцевий внутрішній попит залишався слабким.

Центральний банк Туреччини вдруге поспіль знизив ключову ставку, наголосивши на уповільненні інфляції. При цьому зростання ВВП у другому кварталі перевищило прогноз.

Що відомо про зниження процентної ставки у Туреччині?

Центральний банк Туреччини вдруге поспіль знизив процентні ставки, зазначивши, що інфляція продовжує сповільнюватися, пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Як Туреччину виштовхують на узбіччя нового світового порядку 

У четвер регулятор оголосив про зниження ключової ставки з 43% до 40,5%. Раніше, наприкінці липня, ставка була знижена з 46% до 43%.

Базова інфляція в серпні сповільнилася. Останні дані показують, що попит знаходиться на рівні, що відповідає дефляції, 
– повідомили в Центральному банку.

У квітні банк підвищив ставки після серії коливань курсу турецької ліри, викликаних арештом одного з провідних політичних опонентів президента Реджепа Тайіпа Ердогана, що відлякало частину інвесторів.

Це зниження ставок сталося після серії знижень з кінця минулого року, коли річна інфляція перевищила 75% в середині 2024 року. 

Попри зростання ВВП у другому кварталі, яке виявилось вище очікувань, кінцевий внутрішній попит залишався слабким, 
– додали у регуляторі.

У серпні інфляція у Туреччині склала 33%, трохи нижче липневих 33,5%. ВВП країни в другому кварталі зріс на 1,6% в порівнянні з попереднім кварталом, перевищивши прогнози.

Що потрібно знати про останні події в Туреччині?

  • Нещодавно у турецькому регіоні Балікесір зареєстрували підземні поштовхи магнітудою 4,9 та 4,1. Коливання ґрунту також були помітні у мегаполісах Ізмір та Стамбул.

  • Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів перемовини з Путіним та Зеленським щодо способів завершення війни в Україні, однак наголосив, що сторони ще не готові до саміту. Він додав, що якщо учасники конфлікту оберуть дипломатію замість бойових дій, а мир замість війни, то зможуть "повністю відкрити вікно можливостей, яке прочинилося".

 