Центральний банк Туреччини вдруге поспіль знизив ключову ставку, наголосивши на уповільненні інфляції. При цьому зростання ВВП у другому кварталі перевищило прогноз.

Що відомо про зниження процентної ставки у Туреччині?

Центральний банк Туреччини вдруге поспіль знизив процентні ставки, зазначивши, що інфляція продовжує сповільнюватися, пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

У четвер регулятор оголосив про зниження ключової ставки з 43% до 40,5%. Раніше, наприкінці липня, ставка була знижена з 46% до 43%.

Базова інфляція в серпні сповільнилася. Останні дані показують, що попит знаходиться на рівні, що відповідає дефляції,

– повідомили в Центральному банку.

У квітні банк підвищив ставки після серії коливань курсу турецької ліри, викликаних арештом одного з провідних політичних опонентів президента Реджепа Тайіпа Ердогана, що відлякало частину інвесторів.

Це зниження ставок сталося після серії знижень з кінця минулого року, коли річна інфляція перевищила 75% в середині 2024 року.

Попри зростання ВВП у другому кварталі, яке виявилось вище очікувань, кінцевий внутрішній попит залишався слабким,

– додали у регуляторі.

У серпні інфляція у Туреччині склала 33%, трохи нижче липневих 33,5%. ВВП країни в другому кварталі зріс на 1,6% в порівнянні з попереднім кварталом, перевищивши прогнози.

Що потрібно знати про останні події в Туреччині?