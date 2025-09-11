Центральний банк Туреччини знижує процентну ставку на другому засіданні поспіль, – WSJ
- Центральний банк Туреччини знизив ключову ставку з 43% до 40,5%, зазначивши, що інфляція сповільнюється.
- Попри зростання ВВП на 1,6% у другому кварталі, кінцевий внутрішній попит залишався слабким.
Центральний банк Туреччини вдруге поспіль знизив ключову ставку, наголосивши на уповільненні інфляції. При цьому зростання ВВП у другому кварталі перевищило прогноз.
Що відомо про зниження процентної ставки у Туреччині?
Центральний банк Туреччини вдруге поспіль знизив процентні ставки, зазначивши, що інфляція продовжує сповільнюватися, пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Дивіться також Як Туреччину виштовхують на узбіччя нового світового порядку
У четвер регулятор оголосив про зниження ключової ставки з 43% до 40,5%. Раніше, наприкінці липня, ставка була знижена з 46% до 43%.
Базова інфляція в серпні сповільнилася. Останні дані показують, що попит знаходиться на рівні, що відповідає дефляції,
– повідомили в Центральному банку.
У квітні банк підвищив ставки після серії коливань курсу турецької ліри, викликаних арештом одного з провідних політичних опонентів президента Реджепа Тайіпа Ердогана, що відлякало частину інвесторів.
Це зниження ставок сталося після серії знижень з кінця минулого року, коли річна інфляція перевищила 75% в середині 2024 року.
Попри зростання ВВП у другому кварталі, яке виявилось вище очікувань, кінцевий внутрішній попит залишався слабким,
– додали у регуляторі.
У серпні інфляція у Туреччині склала 33%, трохи нижче липневих 33,5%. ВВП країни в другому кварталі зріс на 1,6% в порівнянні з попереднім кварталом, перевищивши прогнози.
Що потрібно знати про останні події в Туреччині?
Нещодавно у турецькому регіоні Балікесір зареєстрували підземні поштовхи магнітудою 4,9 та 4,1. Коливання ґрунту також були помітні у мегаполісах Ізмір та Стамбул.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів перемовини з Путіним та Зеленським щодо способів завершення війни в Україні, однак наголосив, що сторони ще не готові до саміту. Він додав, що якщо учасники конфлікту оберуть дипломатію замість бойових дій, а мир замість війни, то зможуть "повністю відкрити вікно можливостей, яке прочинилося".