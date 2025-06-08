Хто може оформити 50% знижку на комунальні послуги і як її отримати

Деякі українці можуть оформити пільгу у розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього їм необхідно звернутися до Пенсійного фонду.

Хто має право на 50% знижку на комунальні послуги

Знижку у 50% на комунальні послуги в Україні мають право отримати члени сімей військових, які загинули, померли або зникли безвісти під час участі у бойових діях, повідомляє 24 Канал з посиланням на застосунок Міністерство у справах ветеранів.

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До членів родин загиблих, яким передбачена 50% знижка, належать:

батьки військового;

чоловік або дружина загиблого;

неповнолітні діти;

повнолітні діти, які мають інвалідність з дитинства;

інші утриманці, які мають право на виплати у зв’язку із загибеллю чи зникненням військового.

Цим особам надаються пільги на оплату послуг за користування житлом (квартплату) та послуг із теплопостачання, водопостачання, споживання електроенергії та газу.

Важливо! Родини, які виховують трьох і більше дітей, також мають право на 50% знижку на комунальні послуги.

Як оформити 50% знижку на комунальні послуги

Родичам загиблих чи зниклих військових, які хочуть оформити пільгу на сплату комунальних послуг, потрібно звернутися до Пенсійного фонду за місцем проживання чи онлайн, або до центру надання адміністративних послуг (ЦНАПУ). При цьому необхідно подати низку документів:

заяву на отримання знижки;

свідоцтво про загибель чи зникнення безвісти військового;

документи, що підтверджують родинні зв’язки із захисником (наприклад, свідоцтво про шлюб);

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про народження дитини; заяву про несення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);

паспорт;

ідентифікаційний код.

Варто знати! У деяких випадках відмовити у знижці можуть у разі, якщо місячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців з розрахунку на 1 людину перевищує розмір доходу, який дає право на соціальну пільгу.