Зекономлять тисячі гривень: кому держава знизила оплату за світло на 75%

В Україні передбачено спеціальну пільгу, яка дає змогу окремим категоріям споживачів значно знизити витрати на електроенергію. Кому вона доступна та за яких умов застосовується, читайте далі.

Хто отримає 75% знижку на електроенергію?

Як нагадують у Міністерстві у справах ветеранів, в Україні 75% знижка на електроенергію надається окремим категоріям громадян, насамперед учасникам бойових дій (УБД), пише 24 Канал.

Пільга дозволяє істотно скоротити витрати на електропостачання, проте її нарахування не відбувається автоматично. ЇЇ необхідно підтвердити статус та оформити документи через Пенсійний фонд України.

Важливо! Право на знижку мають самі учасники бойових дій, а також їхні подружжя за наявності довіреності, нагадує Пенсійний фонд.

Які ще комунальні послуги охоплює пільга?

Знижка 75% охоплює не лише електроенергію, але й інші ключові житлово-комунальні послуги, що дозволяє суттєво знизити щомісячні витрати родин учасників бойових дій.

До пільгового пакета входить:

квартплата;

оплата газу та централізованого опалення;

а також витрати на придбання палива для опалення будинків, які не мають підключення до централізованої системи.

Важливо! Пільга застосовується в межах соціальних норм споживання, що означає, що економія максимальна при стандартному використанні ресурсів, але й за потреби більші обсяги можуть частково враховуватися.

