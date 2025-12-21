Зекономлять тисячі гривень: кому держава знизила оплату за світло на 75%
- В Україні 75% знижка на електроенергію надається учасникам бойових дій та їхнім подружжям за наявності довіреності.
- Знижка охоплює також інші комунальні послуги, такі як квартплата, газ, опалення та паливо для будинків без центральної системи опалення.
В Україні передбачено спеціальну пільгу, яка дає змогу окремим категоріям споживачів значно знизити витрати на електроенергію. Кому вона доступна та за яких умов застосовується, читайте далі.
Хто отримає 75% знижку на електроенергію?
Як нагадують у Міністерстві у справах ветеранів, в Україні 75% знижка на електроенергію надається окремим категоріям громадян, насамперед учасникам бойових дій (УБД), пише 24 Канал.
Пільга дозволяє істотно скоротити витрати на електропостачання, проте її нарахування не відбувається автоматично. ЇЇ необхідно підтвердити статус та оформити документи через Пенсійний фонд України.
Важливо! Право на знижку мають самі учасники бойових дій, а також їхні подружжя за наявності довіреності, нагадує Пенсійний фонд.
Які ще комунальні послуги охоплює пільга?
Знижка 75% охоплює не лише електроенергію, але й інші ключові житлово-комунальні послуги, що дозволяє суттєво знизити щомісячні витрати родин учасників бойових дій.
До пільгового пакета входить:
- квартплата;
- оплата газу та централізованого опалення;
- а також витрати на придбання палива для опалення будинків, які не мають підключення до централізованої системи.
Важливо! Пільга застосовується в межах соціальних норм споживання, що означає, що економія максимальна при стандартному використанні ресурсів, але й за потреби більші обсяги можуть частково враховуватися.
Які є виплати додаткові для ветеранів?
Грошове забезпечення військовослужбовців в Україні формується з урахуванням посадових окладів, додаткових надбавок та специфічних виплат за виконання службових обов’язків.
Мінімальна базова зарплата військових у 2025 – 2026 роках коливається від 20 100 до 30 280 гривень й залежить від звання, вислуги років, а також спеціальних умов служби.
Крім основного окладу, військові можуть отримувати значні додаткові виплати. Зокрема, особам, які беруть участь у бойових діях, передбачена одноразова винагорода в розмірі 100 000 гривень.
Додаткові надбавки нараховуються за службу у складних або шкідливих умовах, за виконання завдань підвищеної небезпеки, а також за професійні досягнення та спеціальні заслуги.