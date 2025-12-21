Сэкономят тысячи гривен: кому государство снизило оплату за свет на 75%
- В Украине 75% скидка на электроэнергию предоставляется участникам боевых действий и их супругам при наличии доверенности.
- Скидка охватывает также другие коммунальные услуги, такие как квартплата, газ, отопление и топливо для домов без центральной системы отопления.
В Украине предусмотрена специальная льгота, которая позволяет отдельным категориям потребителей значительно снизить расходы на электроэнергию. Кому она доступна и при каких условиях применяется, читайте далее.
Кто получит 75% скидку на электроэнергию?
Как напоминают в Министерстве по делам ветеранов, в Украине 75% скидка на электроэнергию предоставляется отдельным категориям граждан, прежде всего участникам боевых действий (УБД), пишет 24 Канал.
Льгота позволяет существенно сократить расходы на электроснабжение, однако ее начисление не происходит автоматически. Ее необходимо подтвердить статус и оформить документы через Пенсионный фонд Украины.
Важно! Право на скидку имеют сами участники боевых действий, а также их супруги при наличии доверенности, напоминает Пенсионный фонд.
Какие еще коммунальные услуги охватывает льгота?
Скидка 75% охватывает не только электроэнергию, но и другие ключевые жилищно-коммунальные услуги, что позволяет существенно снизить ежемесячные расходы семей участников боевых действий.
В льготный пакет входит:
- квартплата;
- оплата газа и централизованного отопления;
- а также расходы на приобретение топлива для отопления домов, которые не имеют подключения к централизованной системе.
Важно! Льгота применяется в пределах социальных норм потребления, что означает, что экономия максимальная при стандартном использовании ресурсов, но и при необходимости большие объемы могут частично учитываться.
Какие есть выплаты дополнительные для ветеранов?
Денежное обеспечение военнослужащих в Украине формируется с учетом должностных окладов, дополнительных надбавок и специфических выплат за выполнение служебных обязанностей.
Минимальная базовая зарплата военных в 2025 – 2026 годах колеблется от 20 100 до 30 280 гривен и зависит от звания, выслуги лет, а также специальных условий службы.
Кроме основного оклада, военные могут получать значительные дополнительные выплаты. В частности, лицам, которые принимают участие в боевых действиях, предусмотрено единовременное вознаграждение в размере 100 000 гривен.
Дополнительные надбавки начисляются за службу в сложных или вредных условиях, за выполнение задач повышенной опасности, а также за профессиональные достижения и специальные заслуги.