Пільги на світло: чи мають право на них пенсіонери

6 червня 2024, 12:12
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Деякі пенсіонери мають право на 100% знижку на сплату комунальних послуг. В тому числі це стосується рахунків за світло.

Чи мають пільги на світло пенсіонери

Деякі пенсіонери мають право на 100% знижки по сплаті комунальних послуг, в тому числі і світла. Також цю знижку можна витратити на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.

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В першу чергу це стосується пенсіонерів, які працювали за певними професіями та проживають у сільській місцевості. До таких спеціальностей входять:

  • педагогічні працівники,
  • медичні та фармацевтичні працівники,
  • спеціалісти із захисту рослин,
  • працівники музеїв, бібліотек,
  • працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Варто зауважити, що така пільга поширюється лише на самих пенсіонерів, а на їх родичів – ні.

Зауважте! З 1 червня тариф на електроенергію для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину.

Коли варто оформити субсидію на неопалювальний сезон

До ПФУ варто звернутися за субсидією у неопалювальний сезон для осіб, які:

  • Орендатори житла, які самостійно оплачують комунальні послуги.
  • Проживають внутрішньо переміщені особи.
  • Фактична кількість осіб у домогосподарстві менше, ніж зареєстрованих.
  • Подається заява на отримання субсидії для покупки газу, твердого або рідкого побутового палива. Також особам, яким в опалювальний сезон субсидія призначена у розмірі 0 гривень, слід звернутися до Пенсійного фонду, незалежно від їхнього права на виплату.
Автор: Тетяна Стельмах