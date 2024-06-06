Чи мають пільги на світло пенсіонери

Деякі пенсіонери мають право на 100% знижки по сплаті комунальних послуг, в тому числі і світла. Також цю знижку можна витратити на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.

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В першу чергу це стосується пенсіонерів, які працювали за певними професіями та проживають у сільській місцевості. До таких спеціальностей входять:

педагогічні працівники,

медичні та фармацевтичні працівники,

спеціалісти із захисту рослин,

працівники музеїв, бібліотек,

працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Варто зауважити, що така пільга поширюється лише на самих пенсіонерів, а на їх родичів – ні.

Зауважте! З 1 червня тариф на електроенергію для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину.

Коли варто оформити субсидію на неопалювальний сезон

До ПФУ варто звернутися за субсидією у неопалювальний сезон для осіб, які: