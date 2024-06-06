Чи мають пільги на світло пенсіонери
Деякі пенсіонери мають право на 100% знижки по сплаті комунальних послуг, в тому числі і світла. Також цю знижку можна витратити на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.
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В першу чергу це стосується пенсіонерів, які працювали за певними професіями та проживають у сільській місцевості. До таких спеціальностей входять:
- педагогічні працівники,
- медичні та фармацевтичні працівники,
- спеціалісти із захисту рослин,
- працівники музеїв, бібліотек,
- працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.
Варто зауважити, що така пільга поширюється лише на самих пенсіонерів, а на їх родичів – ні.
Коли варто оформити субсидію на неопалювальний сезон
До ПФУ варто звернутися за субсидією у неопалювальний сезон для осіб, які:
- Орендатори житла, які самостійно оплачують комунальні послуги.
- Проживають внутрішньо переміщені особи.
- Фактична кількість осіб у домогосподарстві менше, ніж зареєстрованих.
- Подається заява на отримання субсидії для покупки газу, твердого або рідкого побутового палива. Також особам, яким в опалювальний сезон субсидія призначена у розмірі 0 гривень, слід звернутися до Пенсійного фонду, незалежно від їхнього права на виплату.