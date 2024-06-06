Имеют ли льготы на свет пенсионеры
Некоторые пенсионеры имеют право на 100% скидки по оплате коммунальных услуг, в том числе и света. Также эту скидку можно потратить на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива.
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В первую очередь это касается пенсионеров, которые работали по определенным профессиям и проживают в сельской местности. К таким специальностям входят:
- педагогические работники,
- медицинские и фармацевтические работники,
- специалисты по защите растений,
- работники музеев, библиотек,
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Стоит заметить, что такая льгота распространяется только на самих пенсионеров, а на их родственников – нет.
Когда стоит оформить субсидию на неотапливаемый сезон
В ПФУ стоит обратиться за субсидией в неотапливаемый сезон для лиц, которые:
- Арендаторы жилья, которые самостоятельно оплачивают коммунальные услуги.
- Проживают внутренне перемещенные лица.
- Фактическое количество лиц в домохозяйстве меньше, чем зарегистрированных.
- Подается заявление на получение субсидии для покупки газа, твердого или жидкого бытового топлива. Также лицам, которым в отопительный сезон субсидия назначена в размере 0 гривен, следует обратиться в Пенсионный фонд, независимо от их права на выплату.