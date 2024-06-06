Имеют ли льготы на свет пенсионеры

Некоторые пенсионеры имеют право на 100% скидки по оплате коммунальных услуг, в том числе и света. Также эту скидку можно потратить на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива.

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В первую очередь это касается пенсионеров, которые работали по определенным профессиям и проживают в сельской местности. К таким специальностям входят:

  • педагогические работники,
  • медицинские и фармацевтические работники,
  • специалисты по защите растений,
  • работники музеев, библиотек,
  • работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Стоит заметить, что такая льгота распространяется только на самих пенсионеров, а на их родственников – нет.

Когда стоит оформить субсидию на неотапливаемый сезон

В ПФУ стоит обратиться за субсидией в неотапливаемый сезон для лиц, которые:

  • Арендаторы жилья, которые самостоятельно оплачивают коммунальные услуги.
  • Проживают внутренне перемещенные лица.
  • Фактическое количество лиц в домохозяйстве меньше, чем зарегистрированных.
  • Подается заявление на получение субсидии для покупки газа, твердого или жидкого бытового топлива. Также лицам, которым в отопительный сезон субсидия назначена в размере 0 гривен, следует обратиться в Пенсионный фонд, независимо от их права на выплату.