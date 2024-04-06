100% знижка на комуналку: хто з українців може її отримати

6 квітня 2024, 10:25
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Джерело:

ПФУ

Урядом встановлені пільги для населення на оплату комуналки. Деякі українці можуть отримати знижку 100% на сплату ЖКП.

Кому надають таку знижку

Така знижка надається пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості. За умови, що вони мали певну професію.

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Про які професії йдеться:

  • працівники музеїв;
  • працівники бібліотек;
  • спеціалісти з захисту рослин;
  • працівники сфери освіти;
  • працівники державних і комунальних закладів культури, у тому числі освітніх закладів у сфері культури
  • працівники медичної та фармацевтичної галузі.

Важливою умовою для отримання знижки є те що пенсіонер продовжує проживати у сільській місцевості після виходу на пенсію. Також особа має відповідати таким критеріям:

  • середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за останні пів року не більш як 4 240 гривень;
  • кількість стажу за вказаною спеціальністю не може бути менше за 3 роки;
  • на момент виходу на пенсію, особа має працювати за однією з вказаних професій.

Як отримати таку пільгу

Для отримання знижки потрібно подати заяву у ПФУ. Це можна зробити як онлайн, так і офлайн. До заяви необхідно додати:

  • документи, які підтверджують проживання в сільській місцевості;
  • спеціальна довідка від відділу охорони здоров’я, районної адміністрації чи іншої організації(залежить від сфери діяльності особи) про право на пільги.
Автор: Анастасія Зорик