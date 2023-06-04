Знижка 100% на тарифи: деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку
4 червня 2023, 09:39Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Деякі українські пенсіонери мають право взагалі не платити за комунальні послуги, квартплату чи газ. Зокрема це стосується колишніх медиків та педагогів.
Хто може отримати 100% знижки
Пенсіонери, наступних категорій можуть не платити за ряд послуг, якщо вони:
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- раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу;
- мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- є членами родини загиблої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.
Особа має право на 100% знижку, якщо її середньомісячний дохід за 6 місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року – 3760 гривень.
Якщо усе вірно, людина може не платити за:
- житло (квартплата, послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;
- комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, централізоване опалення, вивіз побутових відходів);
- паливо та зріджений газ.
Українців можуть позбавити субсидії
- Ті українці, що витрачають на комунальні послуги 15% свого щомісячного прибутку, можуть розраховувати на субсидію.
- В Мінсоцполітики розповіли, що за деяких причин субсидія не призначається. Йдеться про борги, а також великі статки.
- Серед причин також є: надмірна житлова площа, великі покупки, борги, власність більше одного авто чи житла.